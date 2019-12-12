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Доллар заметно подешевел после прогноза по ставке ФРС США на следующий год
12 декабрь 2019 (10:46)
УрБК, Москва, 12.12.2019. Накануне Федеральная резервная система США впервые за четыре года приняла решение сохранить базовую ставку на прежнем уровне — 1,5-1,75% годовых. Как следствие, котировки американского доллара сразу пошли вниз, и по состоянию на 22.26 мск курс евро к доллару США вырос до отметки 1,111 долл. за евро против предыдущего значения 1,1092 долл. за евро.
Напомним, что большинство финансовых аналитиков ожидали, что Федрезерв сохранит базовую процентную ставку в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых по итогам заседания 10-11 декабря.
Между тем по итогам декабрьского заседания ФРС курс доллара США усилил снижение к основным мировым валютам после того, как американский регулятор заявил, что не ожидает снижения ставки в следующем году. Как уточняет агентство «Прайм», до публикации решения ФРС курс евро к доллару США рос в среднем до 1,11 долл., доллар к иене был стабилен, а индекс доллара опускался только на 0,03%.
«ФРС стремится в соответствии со своими полномочиями содействовать максимальной занятости и стабильности цен. ФРС решила сохранить целевой диапазон процентной ставки для федеральных фондов в 1,50-1,75%. ФРС считает, что текущие принципы монетарной политики являются целесообразными для поддержания устойчивого расширения экономической активности, укрепления рынка труда и обеспечения инфляции вблизи обозначенного ФРС симметричного 2%-го целевого уровня. ФРС продолжит внимательно отслеживать поступающую информацию и ее экономические последствия, включая глобальные события и сдержанное инфляционное давление, при дальнейшем проектировании соответствующей траектории целевого диапазона процентной ставки для федеральных фондов», — говорится в комментарии Федрезерва по итогам декабрьского заседания.
При этом в опубликованном после заседания Федеральной комиссии по открытым рынкам ФРС релизе был приведен ряд скорректированных по сравнению с сентябрьским совещанием прогнозных оценок ключевых макроэкономических показателей США.
Напомним, что большинство финансовых аналитиков ожидали, что Федрезерв сохранит базовую процентную ставку в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых по итогам заседания 10-11 декабря.
Между тем по итогам декабрьского заседания ФРС курс доллара США усилил снижение к основным мировым валютам после того, как американский регулятор заявил, что не ожидает снижения ставки в следующем году. Как уточняет агентство «Прайм», до публикации решения ФРС курс евро к доллару США рос в среднем до 1,11 долл., доллар к иене был стабилен, а индекс доллара опускался только на 0,03%.
«ФРС стремится в соответствии со своими полномочиями содействовать максимальной занятости и стабильности цен. ФРС решила сохранить целевой диапазон процентной ставки для федеральных фондов в 1,50-1,75%. ФРС считает, что текущие принципы монетарной политики являются целесообразными для поддержания устойчивого расширения экономической активности, укрепления рынка труда и обеспечения инфляции вблизи обозначенного ФРС симметричного 2%-го целевого уровня. ФРС продолжит внимательно отслеживать поступающую информацию и ее экономические последствия, включая глобальные события и сдержанное инфляционное давление, при дальнейшем проектировании соответствующей траектории целевого диапазона процентной ставки для федеральных фондов», — говорится в комментарии Федрезерва по итогам декабрьского заседания.
При этом в опубликованном после заседания Федеральной комиссии по открытым рынкам ФРС релизе был приведен ряд скорректированных по сравнению с сентябрьским совещанием прогнозных оценок ключевых макроэкономических показателей США.
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