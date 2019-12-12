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Доллар заметно подешевел после прогноза по ставке ФРС США на следующий год

УрБК, Москва, 12.12.2019. Накануне Федеральная резервная система США впервые за четыре года приняла решение сохранить базовую ставку на прежнем уровне — 1,5-1,75% годовых. Как следствие, котировки американского доллара сразу пошли вниз, и по состоянию на 22.26 мск курс евро к доллару США вырос до отметки 1,111 долл. за евро против предыдущего значения 1,1092 долл. за евро.



Напомним, что большинство финансовых аналитиков ожидали, что Федрезерв сохранит базовую процентную ставку в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых по итогам заседания 10-11 декабря.



Между тем по итогам декабрьского заседания ФРС курс доллара США усилил снижение к основным мировым валютам после того, как американский регулятор заявил, что не ожидает снижения ставки в следующем году. Как уточняет агентство «Прайм», до публикации решения ФРС курс евро к доллару США рос в среднем до 1,11 долл., доллар к иене был стабилен, а индекс доллара опускался только на 0,03%.



«ФРС стремится в соответствии со своими полномочиями содействовать максимальной занятости и стабильности цен. ФРС решила сохранить целевой диапазон процентной ставки для федеральных фондов в 1,50-1,75%. ФРС считает, что текущие принципы монетарной политики являются целесообразными для поддержания устойчивого расширения экономической активности, укрепления рынка труда и обеспечения инфляции вблизи обозначенного ФРС симметричного 2%-го целевого уровня. ФРС продолжит внимательно отслеживать поступающую информацию и ее экономические последствия, включая глобальные события и сдержанное инфляционное давление, при дальнейшем проектировании соответствующей траектории целевого диапазона процентной ставки для федеральных фондов», — говорится в комментарии Федрезерва по итогам декабрьского заседания.



При этом в опубликованном после заседания Федеральной комиссии по открытым рынкам ФРС релизе был приведен ряд скорректированных по сравнению с сентябрьским совещанием прогнозных оценок ключевых макроэкономических показателей США.

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