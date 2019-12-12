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Администрация Екатеринбурга с 2017 года благоустроила 110 придомовых территорий
12 декабрь 2019 (10:25)
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский 11 декабря 2019 года провел заседание коллегии, посвященное реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.
Доклад на тему благоустройства дворов в уральской столице представил начальник Управления жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга Александр Брагин.
По его словам, начиная с 2017 года городские власти обновили 110 придомовых территорий во всех семи районах мегаполиса.
«При планировании работ уделяется особое внимание безопасности граждан, в том числе маломобильных групп населения. Примечательно, что за время действия программы на дворовых территориях было высажено более 4 тыс. 600 зеленых насаждений различных видов. Необходимый перечень работ утверждается на общем собрании собственников. Жители сами определяют, как будет преображаться двор», — подчеркнул Александр Брагин.
В рамках заседания коллегии председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова рассказала о ходе опроса по выбору общественных территорий на 2021 год.
Напомним, что екатеринбуржцам предложено выбрать один из пяти вариантов, который по итогам рейтингового голосования будет включен в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды». Так, в список вошли: 1) набережная реки Ольховки, от пешеходного моста через реку Ольховку до улицы Готвальда; 2) сад имени Ф. Энгельса; 3) набережная Верх-Исетского пруда — реки Исети, от Малого Конного полуострова до улицы Папанина, включая территорию от набережной реки Исети до парка имени XXII Партсъезда; 4) площадь Субботников, общественное пространство перед спортивным центром «Верх-Исетский»; 5) летний парк «Уралмаш».
Доклад на тему благоустройства дворов в уральской столице представил начальник Управления жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга Александр Брагин.
По его словам, начиная с 2017 года городские власти обновили 110 придомовых территорий во всех семи районах мегаполиса.
«При планировании работ уделяется особое внимание безопасности граждан, в том числе маломобильных групп населения. Примечательно, что за время действия программы на дворовых территориях было высажено более 4 тыс. 600 зеленых насаждений различных видов. Необходимый перечень работ утверждается на общем собрании собственников. Жители сами определяют, как будет преображаться двор», — подчеркнул Александр Брагин.
В рамках заседания коллегии председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова рассказала о ходе опроса по выбору общественных территорий на 2021 год.
Напомним, что екатеринбуржцам предложено выбрать один из пяти вариантов, который по итогам рейтингового голосования будет включен в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды». Так, в список вошли: 1) набережная реки Ольховки, от пешеходного моста через реку Ольховку до улицы Готвальда; 2) сад имени Ф. Энгельса; 3) набережная Верх-Исетского пруда — реки Исети, от Малого Конного полуострова до улицы Папанина, включая территорию от набережной реки Исети до парка имени XXII Партсъезда; 4) площадь Субботников, общественное пространство перед спортивным центром «Верх-Исетский»; 5) летний парк «Уралмаш».
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