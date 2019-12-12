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Администрация Екатеринбурга с 2017 года благоустроила 110 придомовых территорий

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский 11 декабря 2019 года провел заседание коллегии, посвященное реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.



Доклад на тему благоустройства дворов в уральской столице представил начальник Управления жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга Александр Брагин.



По его словам, начиная с 2017 года городские власти обновили 110 придомовых территорий во всех семи районах мегаполиса.



«При планировании работ уделяется особое внимание безопасности граждан, в том числе маломобильных групп населения. Примечательно, что за время действия программы на дворовых территориях было высажено более 4 тыс. 600 зеленых насаждений различных видов. Необходимый перечень работ утверждается на общем собрании собственников. Жители сами определяют, как будет преображаться двор», — подчеркнул Александр Брагин.



В рамках заседания коллегии председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова рассказала о ходе опроса по выбору общественных территорий на 2021 год.



Напомним, что екатеринбуржцам предложено выбрать один из пяти вариантов, который по итогам рейтингового голосования будет включен в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды». Так, в список вошли: 1) набережная реки Ольховки, от пешеходного моста через реку Ольховку до улицы Готвальда; 2) сад имени Ф. Энгельса; 3) набережная Верх-Исетского пруда — реки Исети, от Малого Конного полуострова до улицы Папанина, включая территорию от набережной реки Исети до парка имени XXII Партсъезда; 4) площадь Субботников, общественное пространство перед спортивным центром «Верх-Исетский»; 5) летний парк «Уралмаш».

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