Новости дня
Вторичное жилье в Екатеринбурге за последние два года подорожало на 10%
12 декабрь 2019 (10:04)
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2019. Вторичное жилье в Екатеринбурге за последние 12 месяцев подорожало на 4%, за 24 месяца — на 10% (до 73,7 тыс. за кв. м.). Об этом говорится в исследовании ЦИАН.
В Нижнем Тагиле жилье за последний год подешевело на 1%, за два года подорожало на 2% (до 37,4 тыс. руб.). В Каменске-Уральском показатель за 12 месяцев снизился на 1%, за 24 месяца — на 5% (до 34,7 тыс. руб.). В Первоуральске квартиры подорожали на 2 и 5% соответственно (до 40,6 тыс. руб.).
В Нижнем Тагиле жилье за последний год подешевело на 1%, за два года подорожало на 2% (до 37,4 тыс. руб.). В Каменске-Уральском показатель за 12 месяцев снизился на 1%, за 24 месяца — на 5% (до 34,7 тыс. руб.). В Первоуральске квартиры подорожали на 2 и 5% соответственно (до 40,6 тыс. руб.).
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Вторичное жилье в Екатеринбурге за последний месяц подешевело на 0,4%
- Вторичное жилье в Екатеринбурге за последний месяц выросло в цене до 0,5%
- Квартиры на вторичном рынке Екатеринбурга за год подорожали на 5,9%
- Квартиры на вторичном рынке Екатеринбурга за год подорожали на 2,7%
- Вторичное жилье в Свердловской области за последние три месяца подорожало на 2,6%