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Вторичное жилье в Екатеринбурге за последние два года подорожало на 10%

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2019. Вторичное жилье в Екатеринбурге за последние 12 месяцев подорожало на 4%, за 24 месяца — на 10% (до 73,7 тыс. за кв. м.). Об этом говорится в исследовании ЦИАН.



В Нижнем Тагиле жилье за последний год подешевело на 1%, за два года подорожало на 2% (до 37,4 тыс. руб.). В Каменске-Уральском показатель за 12 месяцев снизился на 1%, за 24 месяца — на 5% (до 34,7 тыс. руб.). В Первоуральске квартиры подорожали на 2 и 5% соответственно (до 40,6 тыс. руб.).

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