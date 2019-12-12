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Агрохолдинг «Уралбройлер» выплатил более 18 млн рублей за загрязнение земли отходами производства
12 декабрь 2019 (09:25)
УрБК, Челябинск, 12.12.2019. ЗАО «Уралбройлер» выплатило 18 млн 633 тыс. руб. за загрязнение земли отходами производства и нефтепродуктами. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Челябинской области.
Речь идет о земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном вблизи поселка Ишалино Аргаяшского района.
«Установлено, что данный участок общей площадью 65,2 га на правах собственности принадлежит ЗАО «Уралбройлер». Предприятие захламило 37,5 га отходами производства (куриным пометом), 0,01 га загрязнило нефтепродуктами. Лабораторные исследования, проведенные в Центре лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу, показали превышение содержания нефтепродуктов в контрольной пробе почвы в сравнении с фоновыми показателями более чем в 11 раз. По результатам рассмотрения общество было привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8. 7 КоАП и по части 2 статьи 8.6 КоАП», — говорится в сообщении.
Управление Россельхознадзора совместно с природоохранной прокуратурой Челябинской области обратились с исковым заявлением в Аргаяшский районный суд о возмещении данного ущерба в пользу администрации Аргаяшского муниципального района.
В августе 2017 года суд поддержал исковое заявление надзорных органов и принял решение взыскать с виновного 29 млн 812 тыс. 800 руб. В августе 2017 года в областном суде при рассмотрении апелляционной жалобы ЗАО «Уралбройлер» сумма была сокращена до 18 млн 633 тыс. руб.
Речь идет о земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном вблизи поселка Ишалино Аргаяшского района.
«Установлено, что данный участок общей площадью 65,2 га на правах собственности принадлежит ЗАО «Уралбройлер». Предприятие захламило 37,5 га отходами производства (куриным пометом), 0,01 га загрязнило нефтепродуктами. Лабораторные исследования, проведенные в Центре лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу, показали превышение содержания нефтепродуктов в контрольной пробе почвы в сравнении с фоновыми показателями более чем в 11 раз. По результатам рассмотрения общество было привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8. 7 КоАП и по части 2 статьи 8.6 КоАП», — говорится в сообщении.
Управление Россельхознадзора совместно с природоохранной прокуратурой Челябинской области обратились с исковым заявлением в Аргаяшский районный суд о возмещении данного ущерба в пользу администрации Аргаяшского муниципального района.
В августе 2017 года суд поддержал исковое заявление надзорных органов и принял решение взыскать с виновного 29 млн 812 тыс. 800 руб. В августе 2017 года в областном суде при рассмотрении апелляционной жалобы ЗАО «Уралбройлер» сумма была сокращена до 18 млн 633 тыс. руб.
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