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ЕВРАЗ выделил более 11,5 млн рублей на обновление учебных лабораторий в Нижнем Тагиле
12 декабрь 2019 (09:05)
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2019. ЕВРАЗ выделил более 11,5 млн руб. на обновление лабораторий в двух учебных заведениях Нижнего Тагила. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.
«В Нижнетагильском технологическом институте, филиале Уральского федерального университета, заработало студенческое конструкторское бюро. Его оборудовали современной проекционной техникой, графическими станциями, плоттером, тремя 3D-принтерами, ручным 3D-сканером, камерой со сменной оптикой», — говорится в сообщении.
Новое оборудование улучшило процесс обучения, сделало его более интересным и эффективным. Сейчас студенты института смогут приобрести навыки выполнения конструкторских работ с использованием автоматизированных систем подготовки чертежно-графической документации.
«В Нижнетагильском горно-металлургическом колледже открылись сразу две учебные лаборатории: «Обработка металлов давлением» и «Технология производства стали и оборудование металлургических цехов». Обе оснащены современными компьютерами, аппаратно-программными тренажерными комплексами, на которых можно изучить технологию прокатки металла в прокатной клети, смоделировать выплавку стали в конвертере и ее обработку на машине непрерывного литья заготовок. Для разработки учебного оборудования привлекали экспертов ЕВРАЗ НТМК. Тренажеры с точностью повторяют механизмы управления и технологию производства», — сообщили представители ЕВРАЗ НТМК.
В ближайшее время в колледже планируется открыть сварочную мастерскую по стандартам WorldSkills, приобрести оборудование для кабинет-лаборатории «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования». Ранее при поддержке ЕВРАЗа здесь было установлено современное оборудование в кабинетах электротехники, инженерной графики, робототехники, открыты слесарные, сварочные и электромонтажные мастерские, лаборатории.
«ЕВРАЗ много лет помогает подшефным учебным заведениям. Нам нужны энергичные и грамотные молодые инженеры, способные решать нестандартные производственные задачи. Это позволит предприятиям развиваться и повышать эффективность», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.
«В Нижнетагильском технологическом институте, филиале Уральского федерального университета, заработало студенческое конструкторское бюро. Его оборудовали современной проекционной техникой, графическими станциями, плоттером, тремя 3D-принтерами, ручным 3D-сканером, камерой со сменной оптикой», — говорится в сообщении.
Новое оборудование улучшило процесс обучения, сделало его более интересным и эффективным. Сейчас студенты института смогут приобрести навыки выполнения конструкторских работ с использованием автоматизированных систем подготовки чертежно-графической документации.
«В Нижнетагильском горно-металлургическом колледже открылись сразу две учебные лаборатории: «Обработка металлов давлением» и «Технология производства стали и оборудование металлургических цехов». Обе оснащены современными компьютерами, аппаратно-программными тренажерными комплексами, на которых можно изучить технологию прокатки металла в прокатной клети, смоделировать выплавку стали в конвертере и ее обработку на машине непрерывного литья заготовок. Для разработки учебного оборудования привлекали экспертов ЕВРАЗ НТМК. Тренажеры с точностью повторяют механизмы управления и технологию производства», — сообщили представители ЕВРАЗ НТМК.
В ближайшее время в колледже планируется открыть сварочную мастерскую по стандартам WorldSkills, приобрести оборудование для кабинет-лаборатории «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования». Ранее при поддержке ЕВРАЗа здесь было установлено современное оборудование в кабинетах электротехники, инженерной графики, робототехники, открыты слесарные, сварочные и электромонтажные мастерские, лаборатории.
«ЕВРАЗ много лет помогает подшефным учебным заведениям. Нам нужны энергичные и грамотные молодые инженеры, способные решать нестандартные производственные задачи. Это позволит предприятиям развиваться и повышать эффективность», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.
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