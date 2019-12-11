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Средний лимит по кредитным картам в Челябинской области за год увеличился более чем на 13%
11 декабрь 2019 (18:01)
УрБК, Челябинск, 11.12.2019. Средний размер лимитов по выданным кредитным картам в январе-октябре 2019 года в Челябинской области вырос на 13,2% — до 53 тыс. руб. против 46 тыс. 817 руб. в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
В целом по стране средний лимит по кредитным картам за год вырос на 9,7% и составил 57,1 тыс. руб.
Наиболее крупные объемы средних лимитов по выданным кредитным картам, по данным НБКИ, были зафиксированы в Москве (98,3 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (76,2 тыс. руб.), Республике Саха (Якутия) (74,5 тыс. руб.), Московской области (73,9 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском АО (70,8 тыс. руб.).
«Сегмент кредитных карт остается наиболее востребованным во всем розничном кредитовании прежде всего за счет технологичности и удобства. Банки здесь могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, а заемщики получают привлекательные условия по «кредиткам» (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и другие). Также стоит отметить и снижающийся уровень просроченной задолженности по кредитным картам. Все это позволяет банкам постепенно увеличивать средний размер «карточных» лимитов», — подчеркнул в комментарии генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
В целом по стране средний лимит по кредитным картам за год вырос на 9,7% и составил 57,1 тыс. руб.
Наиболее крупные объемы средних лимитов по выданным кредитным картам, по данным НБКИ, были зафиксированы в Москве (98,3 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (76,2 тыс. руб.), Республике Саха (Якутия) (74,5 тыс. руб.), Московской области (73,9 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском АО (70,8 тыс. руб.).
«Сегмент кредитных карт остается наиболее востребованным во всем розничном кредитовании прежде всего за счет технологичности и удобства. Банки здесь могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, а заемщики получают привлекательные условия по «кредиткам» (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и другие). Также стоит отметить и снижающийся уровень просроченной задолженности по кредитным картам. Все это позволяет банкам постепенно увеличивать средний размер «карточных» лимитов», — подчеркнул в комментарии генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
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