Новости дня
Проект городского бюджета на 2020 год одобрили во втором чтении еще три комиссии гордумы Екатеринбурга
11 декабрь 2019 (17:45)
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2019. Сегодня, 11 декабря 2019 года, еще три профильные комиссии гордумы Екатеринбурга одобрили во втором чтении проект городского бюджета на 2020 год.
В поддержку документа проголосовало большинство членов комиссий по местному самоуправлению, по городскому хозяйству и по образованию. Дискуссию вызвали расходы на информационное сопровождение деятельности самой гордумы, но после внесения поправок (в сторону уменьшения трат — прим. ред.) проект бюджета был проголосован.
Отметим, что 12 декабря проект бюджета Екатеринбурга рассмотрит комиссия по бюджету. Заседание гордумы, на котором примут документ, пройдет на следующей неделе.
В поддержку документа проголосовало большинство членов комиссий по местному самоуправлению, по городскому хозяйству и по образованию. Дискуссию вызвали расходы на информационное сопровождение деятельности самой гордумы, но после внесения поправок (в сторону уменьшения трат — прим. ред.) проект бюджета был проголосован.
Отметим, что 12 декабря проект бюджета Екатеринбурга рассмотрит комиссия по бюджету. Заседание гордумы, на котором примут документ, пройдет на следующей неделе.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Три комиссии гордумы единогласно одобрили проект бюджета Екатеринбурга на 2020 год во втором чтении
- Депутаты гордумы Екатеринбурга приняли в первом чтении проект бюджета на 2020 год и плановый период
- По итогам публичных слушаний жители Екатеринбурга одобрили проект бюджета на 2020 год и плановый период
- По итогам публичных слушаний жители Екатеринбурга одобрили проект бюджета на 2020 год и плановый период
- Профильная комиссия гордумы одобрила в первом чтении проект бюджета Екатеринбурга на 2020 год