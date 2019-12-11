Новости дня

Проект городского бюджета на 2020 год одобрили во втором чтении еще три комиссии гордумы Екатеринбурга

11 декабрь 2019 (17:45)

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2019. Сегодня, 11 декабря 2019 года, еще три профильные комиссии гордумы Екатеринбурга одобрили во втором чтении проект городского бюджета на 2020 год.

В поддержку документа проголосовало большинство членов комиссий по местному самоуправлению, по городскому хозяйству и по образованию. Дискуссию вызвали расходы на информационное сопровождение деятельности самой гордумы, но после внесения поправок (в сторону уменьшения трат — прим. ред.) проект бюджета был проголосован.

Отметим, что 12 декабря проект бюджета Екатеринбурга рассмотрит комиссия по бюджету. Заседание гордумы, на котором примут документ, пройдет на следующей неделе.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: