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Проект городского бюджета на 2020 год одобрили во втором чтении еще три комиссии гордумы Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2019. Сегодня, 11 декабря 2019 года, еще три профильные комиссии гордумы Екатеринбурга одобрили во втором чтении проект городского бюджета на 2020 год.



В поддержку документа проголосовало большинство членов комиссий по местному самоуправлению, по городскому хозяйству и по образованию. Дискуссию вызвали расходы на информационное сопровождение деятельности самой гордумы, но после внесения поправок (в сторону уменьшения трат — прим. ред.) проект бюджета был проголосован.



Отметим, что 12 декабря проект бюджета Екатеринбурга рассмотрит комиссия по бюджету. Заседание гордумы, на котором примут документ, пройдет на следующей неделе.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">11 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:45</span><br /><strong>Проект городского бюджета на 2020 год одобрили во втором чтении еще три комиссии гордумы Екатеринбурга</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 11.12.2019. Сегодня, 11 декабря 2019 года, еще три профильные комиссии гордумы Екатеринбурга одобрили во втором чтении проект городского бюджета на 2020 год. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091994-proekt-gorodskogo-byudzheta-na-2020-god-odobrili-vo-vtorom-chtenii-esche-tri-komissii-gordumy-ekaterinburga.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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