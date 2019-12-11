За сбор мусора ответят губернаторы

Главы российских регионов рискуют получить новую зону ответственности: фактически на них перекладывают просчеты федеральных авторов «мусорной реформы». Как известно, население и юридические лица активно уклоняются от оплаты вывоза ТКО, что стало настоящей головной болью региональных операторов. Понимая, что горы нечистот растут, а операторы все чаще жалуются на возможное банкротство, Минприроды предложило главам субъектов лично поучаствовать в судьбе коммерческих компаний, которые не справляются со своими прямыми обязанностями. Понимая нежелательность таких перспектив, власти и операторы Свердловской области предпочли не заметить письмо главы Минприроды Дмитрия Кобылкина.Проблему с вывозом ТКО в регионах 9 декабря на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам поднял председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Перечислив субъекты, в которых новая схема по вывозу ТКО с 1 января будущего года может не заработать, премьер предложил членам Совета послушать объяснения губернаторов.«Послушаем, как коллеги объясняют это все», — заключил Дмитрий Медведев.На следующий день центральные СМИ сообщили о письме за подписью главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина в адрес глав субъектов. В нем говорится о «критической ситуации» с вывозом ТКО: уровень неплатежей со стороны физических и юридических лиц в некоторых регионах достиг 70%, в связи с чем существует высокий риск прекращения оказания услуги.Выходом из «мусорного пике» в Минприроды видят тот же способ, что в министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области: организацию информационной кампании, которая якобы поможет повысить собираемость платежей, оборудовать контейнерные площадки, ликвидировать задолженность бюджетных учреждений перед региональными операторами, а также подумать над возможной компенсацией выпадающих доходов этих самых операторов.Инициировать процесс сбора платежей с населения и юридических лиц Дмитрий Кобылкин предложил губернаторам. Более того — некоторое время назад региональные операторы жаловались на то, что порой не могут найти фактических адресов многих получателей услуги, из-за чего не могут обложить эти компании платежами за сбор и вывоз ТКО. Это тоже предлагают частично взять на себя органам исполнительной власти. Как и возможную поддержку бюджетными субсидиями операторов, которые могут оказаться в тяжелом финансово-хозяйственном положении. О чем уже намекали ранее, а теперь делают все чаще.Несмотря на то, что Свердловская область не промелькнула среди «регионов-неудачников» ни в списке Дмитрия Медведева, ни в письме Дмитрия Кобылкина, ни операторы, ни областное минэнергетики и ЖКХ не скрывают проблем с собираемостью платежей и уклонением «целевой аудитории» от оплаты услуг по вывозу ТКО.Конечно, на Среднем Урале дела обстоят несколько лучше, нежели в Челябинской или Курганской областях, которые попали в список Минприроды. Но за почти год действия «мусорной реформы» в регионе уровень сбора платежей едва-едва удалось довести до 50%.В мае этого года министерство отчиталось, что в апреле платежная дисциплина жителей в сфере обращения с ТКО выросла более чем на 17%. Новая система обращения с отходами действует в Свердловской области с 1 января 2019 года, и, как уверяют госслужащие и операторы, для информирования населения участники нацпроекта «Экология» активно используют социальные сети, проводят личные приемы в муниципалитетах, а у региональных операторов работают телефоны горячих линий.Но пока это больше похоже на утешительные реляции. Иначе как объяснить прошедший 10 декабря возле здания Законодательного собрания Свердловской области одиночный пикет сотрудника ООО «Транссервис»? Это предприятие работает на подряде у ЕМУП «Спецавтобаза», имея на балансе мусоровозы. Как уверяют сотрудники компании, уже четыре месяца «Спецавтобаза» не оплачивает выполненные работы, из-за чего сформировались долги по заработной плате.Видимо, якобы выросшие сборы по тарифам по каким-то причинам до подрядчиков не доходят. Судя по всему, для выполнения договорных обязательств с ними и правда пришло время прямого вмешательства губернаторов. А там и до бюджетных субсидий, на которые прямо указали в Минприроды, недалеко.Впрочем, в минэнергетики и ЖКХ Свердловской области тему собираемости платежей и возможной бюджетной поддержки регоператоров предпочитают не комментировать.«Это письмо было направлено в адрес глав субъектов, в министерстве его нет. Хочу также сказать, что среди проблемных регионов Свердловская область указана не была. Таким образом, нам пока нечего комментировать», — заявил УрБК заместитель министра Егор Свалов.При этом он признал, что обозначенные ведомством Дмитрия Кобылкина проблемы с вывозом ТКО и денежными сборами за оказанные услуги имеют общий для всех регионов характер.Также не хотят комментировать письмо Минприроды ни в одной из трех компаний-операторов, задействованных в регионе. Мотивируют это тем, что послание было адресовано органам исполнительной власти, а значит, озвучивать свое мнение о рекомендациях Минприроды операторам преждевременно. Как и ждать бюджетной поддержки. Пусть решают губернаторы.УрБК будет следить за развитием событий.