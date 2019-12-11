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В России предлагают упростить идентификацию владельцев электронных кошельков
11 декабрь 2019 (17:05)
УрБК, Москва, 11.12.2019. Представители платежного рынка России предлагают упростить идентификацию владельцев электронных кошельков. Об этом говорится в совместном заявлении Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, а также ряда крупных игроков.
Как уточняет РИА «Новости», в частности, речь идет о процедуре установления личности по паспорту и водительскому удостоверению, а также номеру мобильного телефона или через Единую биометрическую систему.
По мнению участников рынка, электронные кошельки играют заметную роль в развитии банковского рынка — многие современные решения были впервые опробованы именно на рынке электронных денег: от быстрых онлайн-переводов до платежных мобильных приложений. По данным Ассоциации, сегодня более 100 млн человек в России имеют электронные кошельки и больше половины пользователей рунета регулярно ими рассчитываются. «Рост доли электронных кошельков — общемировой тренд: по прогнозам Worldpay, к 2022 году их доля вырастет на 10-20%, достигнув 47% в общем объеме онлайн-платежей», — отмечают ведущие игроки.
При этом участники рынка электронных платежей подчеркивают, что каждый четвертый потребитель финтех-услуги выбирает сервис исходя из простоты входа.
«В этом плане самой простой финансовой услугой является электронный кошелек — открыть его можно за минуту. Указав адрес электронной почты и номер телефона, клиент получит неперсонифицированный инструмент с ограниченными функциями: по закону его нельзя использовать для переводов другим людям, вывода денег и платежей в иностранные организации. Зато можно — для оплаты услуг российских компаний, например ЖКУ, сотовых операторов, интернет-магазинов. Простота регистрации кошелька сделала его важным социальным инструментом, который до недавнего времени решал проблему с доступностью финансовых услуг и повышал долю безналичных платежей в коммерческой и социальной сферах», — говорится в совместном заявлении Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов и ряда крупнейших игроков.
Между тем ранее возможности неидентифицированных кошельков были ограничены, поскольку Федеральный закон № 161-ФЗ запрещает снятие наличных в пределах допустимых ранее 5 тыс. руб., а также постепенно вводит ограничения на пополнение неперсонифицированных кошельков наличными.
Как уточняет РИА «Новости», в частности, речь идет о процедуре установления личности по паспорту и водительскому удостоверению, а также номеру мобильного телефона или через Единую биометрическую систему.
По мнению участников рынка, электронные кошельки играют заметную роль в развитии банковского рынка — многие современные решения были впервые опробованы именно на рынке электронных денег: от быстрых онлайн-переводов до платежных мобильных приложений. По данным Ассоциации, сегодня более 100 млн человек в России имеют электронные кошельки и больше половины пользователей рунета регулярно ими рассчитываются. «Рост доли электронных кошельков — общемировой тренд: по прогнозам Worldpay, к 2022 году их доля вырастет на 10-20%, достигнув 47% в общем объеме онлайн-платежей», — отмечают ведущие игроки.
При этом участники рынка электронных платежей подчеркивают, что каждый четвертый потребитель финтех-услуги выбирает сервис исходя из простоты входа.
«В этом плане самой простой финансовой услугой является электронный кошелек — открыть его можно за минуту. Указав адрес электронной почты и номер телефона, клиент получит неперсонифицированный инструмент с ограниченными функциями: по закону его нельзя использовать для переводов другим людям, вывода денег и платежей в иностранные организации. Зато можно — для оплаты услуг российских компаний, например ЖКУ, сотовых операторов, интернет-магазинов. Простота регистрации кошелька сделала его важным социальным инструментом, который до недавнего времени решал проблему с доступностью финансовых услуг и повышал долю безналичных платежей в коммерческой и социальной сферах», — говорится в совместном заявлении Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов и ряда крупнейших игроков.
Между тем ранее возможности неидентифицированных кошельков были ограничены, поскольку Федеральный закон № 161-ФЗ запрещает снятие наличных в пределах допустимых ранее 5 тыс. руб., а также постепенно вводит ограничения на пополнение неперсонифицированных кошельков наличными.
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