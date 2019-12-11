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Реализованный на ММК проект отметили премией ComNews Awards
11 декабрь 2019 (16:53)
УрБК, Магнитогорск, 11.12.2019. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) и ООО «ИТЦ «Аусферр» стали победителями ежегодной премии ComNews Awards в номинации «Лучшее решение в промышленности — лучший ИТ-проект в металлургии». Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.
«Наградой отмечен совместно реализованный проект «Информационная система управления технологиями и качеством продукции металлургического предприятия полного цикла». С середины 90-х годов XX века ММК, наряду с развитием автоматизации производственных процессов и металлургических агрегатов, планомерно разрабатывал комплексные решения по производству стального проката с гарантированным уровнем потребительских свойств. Интеграция разработанных ИТ-решений в корпоративную информационную систему управления производством и качеством продукции позволила ММК осуществить эволюционный переход к цифровым высокоэффективным производственным технологиям. Это обеспечило расширение сортамента и рост объема поставок стального проката нового поколения с гарантированным комплексом физико-механических свойств каждой единицы металлопродукции в адрес крупнейших потребителей отечественной промышленности», — говорится в сообщении.
Церемония награждения лауреатов ежегодной премии ComNews Awards, вручаемой уже в восьмой раз, была приурочена к итоговому форуму «Smart City & Region: Цифровые технологии на пути к «умной стране», который прошел в Москве. Критериями выбора проектов-победителей стали их масштабируемость, инновационность и сложность, а также прозрачность, эффективность и значимость для городов и отраслей экономики.
«Наградой отмечен совместно реализованный проект «Информационная система управления технологиями и качеством продукции металлургического предприятия полного цикла». С середины 90-х годов XX века ММК, наряду с развитием автоматизации производственных процессов и металлургических агрегатов, планомерно разрабатывал комплексные решения по производству стального проката с гарантированным уровнем потребительских свойств. Интеграция разработанных ИТ-решений в корпоративную информационную систему управления производством и качеством продукции позволила ММК осуществить эволюционный переход к цифровым высокоэффективным производственным технологиям. Это обеспечило расширение сортамента и рост объема поставок стального проката нового поколения с гарантированным комплексом физико-механических свойств каждой единицы металлопродукции в адрес крупнейших потребителей отечественной промышленности», — говорится в сообщении.
Церемония награждения лауреатов ежегодной премии ComNews Awards, вручаемой уже в восьмой раз, была приурочена к итоговому форуму «Smart City & Region: Цифровые технологии на пути к «умной стране», который прошел в Москве. Критериями выбора проектов-победителей стали их масштабируемость, инновационность и сложность, а также прозрачность, эффективность и значимость для городов и отраслей экономики.
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