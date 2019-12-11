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Администрация Екатеринбурга актуализирует проект «Улучшение благоустройства городской территории»

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2019. В Екатеринбурге продолжается работа по актуализации проекта «Улучшение благоустройства городской территории». Посвященное этому вопросу заседание координационного совета 10 декабря 2019 года провел первый замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик.



В ходе заседания были озвучены итоги реализации программы. По словам главы комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамары Благодатковой, для всей сети уличного освещения внедрена АСУ «Горсвет», полностью завершен переход на дорогах от песко-соляной смеси к современным твердым многокомпонентным противогололедным материалам на основе хлоридов, внедрены и успешно применяются технологии бестраншейной прокладки инженерных сетей.



С 2012 по 2019 годы городскими властями закуплена 641 единица специализированной техники для уборки городской территории. Среди них — 115 единиц коммунально-дорожных машин, 133 трактора и бульдозера, 38 снегопогрузчиков, 52 вакуумно-подметальные машины, 14 аппаратов высокого давления для мойки элементов УДС, говорится в сообщении на официальном сайте Екатеринбурга.



Также в 2018 году закончены работы по строительству снегоприемного пункта в Орджоникидзевском районе, разрабатывается проектная документация по пунктам в Ленинском и Железнодорожном районах.



«Уровень благоустройства городской территории улучшен, что подтверждается анализом обращений граждан и инструментальным обследованием улично-дорожной сети. Тем не менее для повышения качества благоустройства, обеспечивающего комфортную городскую среду для горожан, необходимо решить несколько задач», — отметила Тамара Благодаткова.



Члены Координационного совета рекомендовали устранить замечания и доработать проект, представив его на следующем заседании.

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