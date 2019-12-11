В Екатеринбурге обнаружили склад с 2 тыс. тонн фальсифицированных консервов

Фотография с официального сайта Управления Россельхознадзора по Свердловской области

Фотография с официального сайта Управления Россельхознадзора по Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2019. В Екатеринбурге на улице Новинская, 3а выявили склад с фальсифицированными консервами. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области.В ходе проверки были установлено, что на территории склада на момент проведения проверки находилось более 2 тыс. т фальсифицированной пищевой продукции (рыбные, молочные, мясные консервы), небезопасной в ветеринарно-санитарном отношении, с явными признаками недоброкачественности, перефасованной, хранящейся с несоблюдением требований, установленных изготовителем.«Организованной группой лиц осуществлялась приемка просроченной пищевой продукции, в дальнейшем проводилось ее обезличивание путем отклеивания с потребительской упаковки этикетки, нанесенной заводом-изготовителем. Затем при помощи химических средств смывались нанесенные на производстве даты выработки продукции, номера производственных партий. После полного обезличивания продукции на упаковку наносилась новая этикетка с информацией о другом заводе-изготовителе, а также ином виде продукции, якобы находящемся в упаковке, с последующей маркировкой новыми датами изготовления, новыми номерами производственных партий», — говорится в сообщении.