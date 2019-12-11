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В результате пожара на Уральском заводе лакокрасочных изделий в Екатеринбурге пострадал один человек

11 декабрь 2019 (15:02)

Пожар на территории Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге локализован. В результате возгорания есть один пострадавший, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Фотография с сайта ГУ МЧС России по Свердловской области
Фотография с сайта ГУ МЧС России по Свердловской области

Угрозу распространения огня пожарным удалось ликвидировать в 14.02 по местному времени. Пожар локализован на площади 800 кв. м. В настоящее время пожарно-спасательные подразделения продолжают работу по ликвидации огня.

На месте работают 80 человек личного состава и 30 единиц спецтехники. Продолжает функционирование штаб пожаротушения. На месте работает передвижная лаборатория для измерения предельно-допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ. Превышения ПДК не зарегистрировано.

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