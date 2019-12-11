Новости дня

В результате пожара на Уральском заводе лакокрасочных изделий в Екатеринбурге пострадал один человек







Фотография с сайта ГУ МЧС России по Свердловской области



Угрозу распространения огня пожарным удалось ликвидировать в 14.02 по местному времени. Пожар локализован на площади 800 кв. м. В настоящее время пожарно-спасательные подразделения продолжают работу по ликвидации огня.



На месте работают 80 человек личного состава и 30 единиц спецтехники. Продолжает функционирование штаб пожаротушения. На месте работает передвижная лаборатория для измерения предельно-допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ. Превышения ПДК не зарегистрировано. УрБК, Екатеринбург, 11.12.2019. Пожар на территории Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге локализован. В результате возгорания есть один пострадавший, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.Угрозу распространения огня пожарным удалось ликвидировать в 14.02 по местному времени. Пожар локализован на площади 800 кв. м. В настоящее время пожарно-спасательные подразделения продолжают работу по ликвидации огня.На месте работают 80 человек личного состава и 30 единиц спецтехники. Продолжает функционирование штаб пожаротушения. На месте работает передвижная лаборатория для измерения предельно-допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ. Превышения ПДК не зарегистрировано.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">11 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:00</span><br /><strong>В результате пожара на Уральском заводе лакокрасочных изделий в Екатеринбурге пострадал один человек</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 11.12.2019. Пожар на территории Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге локализован. В результате возгорания есть один пострадавший, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091982-v-rezultate-pozhara-na-uralskom-zavode-lakokrasochnyh-izdeliy-v-ekaterinburge-postradal-odin-chelovek.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: