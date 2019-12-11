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Официальный курс доллара США снизился на 1 коп., евро вырос на 7 коп.
11 декабрь 2019 (14:42)
УрБК, Москва, 11.12.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 декабря 2019 года. Курс долл. США снизился на 1 коп. до 63,57 руб., евро вырос на 7 коп. до 70,46 руб.
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