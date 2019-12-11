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Осинниковский ремонтно-механический завод нарастил производственные показатели
11 декабрь 2019 (14:27)
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2019. Специалисты Осинниковского ремонтно-механического завода (ОРМЗ, находится под управлением ЕВРАЗа) за 11 месяцев 2019 года произвели 1 млн кв. м. затяжки. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью Распадской угольной компании.
«Затяжка решетчатая используется для крепления горной массы — это повседневный материал для работы проходчиков. По расчетам специалистов завода, этого объема должно хватить на 92 километра проходки», — говорится в сообщении.
Росту показателей предшествовала серьезная работа по модернизации оборудования и регулированию производственных процессов. Специалисты завода внесли конструктивные изменения в машину контактно-точечной сварки по производству затяжки решетчатой WL-2000. Также внедрили уникальные идеи, которые предложили операторы установки. Проведенные мероприятия повысили производительность и сократили время простоев.
«Мы вышли на стабильные объемы: 100 тыс. кв. м. в месяц. При необходимости можем увеличить выход продукции. И выполнять заказы, строго соблюдая сроки», — пояснил главный инженер ОРМЗ Василий Курганов.
ОРМЗ входит в Распадскую угольную компанию (РУК), управляющую угольными активами ЕВРАЗа. На сегодня завод полностью обеспечивает нужды предприятий РУК, а также выполняет заказы сторонних организаций.
«Затяжка решетчатая используется для крепления горной массы — это повседневный материал для работы проходчиков. По расчетам специалистов завода, этого объема должно хватить на 92 километра проходки», — говорится в сообщении.
Росту показателей предшествовала серьезная работа по модернизации оборудования и регулированию производственных процессов. Специалисты завода внесли конструктивные изменения в машину контактно-точечной сварки по производству затяжки решетчатой WL-2000. Также внедрили уникальные идеи, которые предложили операторы установки. Проведенные мероприятия повысили производительность и сократили время простоев.
«Мы вышли на стабильные объемы: 100 тыс. кв. м. в месяц. При необходимости можем увеличить выход продукции. И выполнять заказы, строго соблюдая сроки», — пояснил главный инженер ОРМЗ Василий Курганов.
ОРМЗ входит в Распадскую угольную компанию (РУК), управляющую угольными активами ЕВРАЗа. На сегодня завод полностью обеспечивает нужды предприятий РУК, а также выполняет заказы сторонних организаций.
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