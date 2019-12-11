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В 2019 году средний размер лимитов по кредитным картам в РФ вырос на 9,7%
11 декабрь 2019 (14:06)
УрБК, Москва, 11.12.2019. В январе-октябре 2019 года средний размер лимитов по выданным кредитным картам в РФ составил 57,1 тыс. руб., прибавив 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (52,1 тыс. руб.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Наиболее крупные объемы среднего размера лимитов по выданным кредитным картам, по данным НБКИ, были зафиксированы в Москве (98,3 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (76,2 тыс. руб.), Республике Саха (Якутия) (74,5 тыс. руб.), Московской области (73,9 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском АО (70,8 тыс. руб.).
При этом наиболее заметную динамику роста среднего размера лимитов по кредитным картам в январе-октябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Волгоградская (+26,8%) и Московская области (+24,0%), а также Алтайский край (+21,9%), Кемеровская область (+18,8%) и Удмуртская Республика (+17,3%).
«Сегмент кредитных карт остается наиболее востребованным во всем розничном кредитовании прежде всего за счет технологичности и удобства. Банки здесь могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, а заемщики получают привлекательные условия по «кредиткам» (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и другие). Также стоит отметить и снижающийся уровень просроченной задолженности по кредитным картам. Все это позволяет банкам постепенно увеличивать средний размер «карточных» лимитов», — пояснил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
Наиболее крупные объемы среднего размера лимитов по выданным кредитным картам, по данным НБКИ, были зафиксированы в Москве (98,3 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (76,2 тыс. руб.), Республике Саха (Якутия) (74,5 тыс. руб.), Московской области (73,9 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском АО (70,8 тыс. руб.).
При этом наиболее заметную динамику роста среднего размера лимитов по кредитным картам в январе-октябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Волгоградская (+26,8%) и Московская области (+24,0%), а также Алтайский край (+21,9%), Кемеровская область (+18,8%) и Удмуртская Республика (+17,3%).
«Сегмент кредитных карт остается наиболее востребованным во всем розничном кредитовании прежде всего за счет технологичности и удобства. Банки здесь могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, а заемщики получают привлекательные условия по «кредиткам» (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и другие). Также стоит отметить и снижающийся уровень просроченной задолженности по кредитным картам. Все это позволяет банкам постепенно увеличивать средний размер «карточных» лимитов», — пояснил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
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