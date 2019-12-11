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Жителя Екатеринбурга признали виновным в хищении более 17 млн рублей с помощью вымышленного завода

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2019. Ленинский районный суд Екатеринбурга признал местного жителя Василия Макушева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«В ходе рассмотрения в суде уголовного дела установлено, что В. Макушев в 2014 году решил совершить хищение денежных средств под видом заключения договоров на изготовление и поставку оборудования электротехнического назначения с преднамеренным неисполнением договорных обязательств. Для реализации плана В. Макушев создал подконтрольное ему юридическое лицо ООО «Завод трансформаторных подстанций» как инструмент маскировки хищения средств контрагентов, создав искусственный образ успешного стабильного предприятия с опытом коммерческой деятельности», — говорится в сообщении.



По версии следствия, в период с июля 2014 года по сентябрь 2016 года В. Макушев похитил денежные средства 11 контрагентов, причинив последним ущерб на общую сумму более 17 млн руб.



Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Василию Макушеву наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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