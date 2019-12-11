Новости дня
Площадь пожара на Уральском заводе лакокрасочных изделий составляет 800 кв. метров
11 декабрь 2019 (13:28)
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2019. Площадь пожара на Уральском заводе лакокрасочных изделий составляет 800 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Фотография с сайта ГУ МЧС России по Свердловской области
«К месту пожара направлены дополнительные силы и средства. В настоящее время на ликвидации пожара задействованы 83 человека личного состава и 26 единиц пожарно-спасательной техники. Существует угроза обрушения кровли ангара», — говорится в сообщении.
На месте работает передвижная лаборатория для измерения предельно-допустимой концентрации вредных веществ. Информации о пострадавших не поступало.
Информация о возгорании поступила в ГУ МЧС по Свердловской области в 11.58 по местному времени. На место ЧП отправлены силы и средства Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона. По предварительной информации, горит разлитая краска.
Фотография с сайта ГУ МЧС России по Свердловской области
«К месту пожара направлены дополнительные силы и средства. В настоящее время на ликвидации пожара задействованы 83 человека личного состава и 26 единиц пожарно-спасательной техники. Существует угроза обрушения кровли ангара», — говорится в сообщении.
На месте работает передвижная лаборатория для измерения предельно-допустимой концентрации вредных веществ. Информации о пострадавших не поступало.
Информация о возгорании поступила в ГУ МЧС по Свердловской области в 11.58 по местному времени. На место ЧП отправлены силы и средства Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона. По предварительной информации, горит разлитая краска.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге горит склад Уральского завода лакокрасочных изделий
- Площадь пожара на заводе «ВИЗ-Сталь» в Екатеринбурге превышает 3 тыс. кв. метров
- В Екатеринбурге на площади 100 кв. метров горел цех по производству полиэтиленовых пакетов
- В Новоуральске на площади 500 кв. метров горит здание обанкроченного предприятия «АМУР»
- В Нижнем Тагиле на площади 200 кв. метров сгорел деревообрабатывающий цех