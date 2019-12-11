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Площадь пожара на Уральском заводе лакокрасочных изделий составляет 800 кв. метров

11 декабрь 2019 (13:28)

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2019. Площадь пожара на Уральском заводе лакокрасочных изделий составляет 800 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Фотография с сайта ГУ МЧС России по Свердловской области
Фотография с сайта ГУ МЧС России по Свердловской области

«К месту пожара направлены дополнительные силы и средства. В настоящее время на ликвидации пожара задействованы 83 человека личного состава и 26 единиц пожарно-спасательной техники. Существует угроза обрушения кровли ангара», — говорится в сообщении.

На месте работает передвижная лаборатория для измерения предельно-допустимой концентрации вредных веществ. Информации о пострадавших не поступало.

Информация о возгорании поступила в ГУ МЧС по Свердловской области в 11.58 по местному времени. На место ЧП отправлены силы и средства Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона. По предварительной информации, горит разлитая краска.

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