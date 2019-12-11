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Отмена банковского роуминга в РФ принесет банкам дополнительные убытки





Как сообщил директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов, только Сбербанк зарабатывает на переводах около 18 млрд руб. в год.



«Как известно, банк никогда не будет работать себе в убыток, поэтому вероятно, что могут появиться ограничения по количеству и сумме переводов без комиссии», — цитируют «Известия» представителя компании «БКС Брокер».



Как ранее сообщал УрБК, речь идет о ситуациях, когда отдельные банки



При этом эксперты отмечают, что из крупных банков с большим объемом платежей физических лиц такая разница в тарифах существует только у Сбербанка.



«Если Сбербанк снизит тарифы на межрегиональные переводы, его клиенты однозначно выиграют. Но если у банка одновременно вырастут тарифы на переводы внутри региона, что вполне возможно, объемы переводов резко снизятся, а клиенты начнут мигрировать в другие банки с более лояльными тарифами», — считает председатель правления банка «НЕЙВА» Павел Ефремов.



Устранение необоснованных сборов за банковский роуминг по территориальному принципу, по мнению аналитиков, безусловно, увеличит привлекательность банковских переводов, так как сделает транзакционные издержки для клиентов меньше.



«Насколько сильно и как быстро будут меняться объемы межрегиональных переводов, сейчас сказать трудно, но, в любом случае, идея выглядит привлекательной. Хотя есть одно опасение, что вместо роуминга банки начнут брать за такие переводы какие-то новые комиссии, стремясь компенсировать выпадающую прибыль от роуминга. В этом плане выигравшие и пострадавшие тут видны «невооруженным глазом» — банки теряют дополнительный источник доходов, клиенты снижают свои издержки», — пояснил в комментарии УрБК аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.



Напомним, что накануне, 10 декабря, депутаты Госдумы РФ рассмотрели и приняли в третьем чтении новый закон о запрете взимания комиссии за переводы внутри системы одного банка в разных регионах. Таким образом авторы законопроекта попытались устранить межрегиональную дискриминацию и обеспечить свободу перемещения денежных средств на финансовом рынке России. УрБК, Москва, 11.12.2019. По мнению финансовых аналитиков, отмена банковского роуминга за перевод с карты на карту лишит российские банки дополнительного источника дохода в миллиарды рублей в год.Как сообщил директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов, только Сбербанк зарабатывает на переводах около 18 млрд руб. в год.«Как известно, банк никогда не будет работать себе в убыток, поэтому вероятно, что могут появиться ограничения по количеству и сумме переводов без комиссии», — цитируют «Известия» представителя компании «БКС Брокер».Как ранее сообщал УрБК, речь идет о ситуациях, когда отдельные банки устанавливают завышенный размер комиссии за операции по межрегиональным переводам между счетами физических лиц, открытыми в одной кредитной организации, которая на порядок выше по сравнению с внутрирегиональными переводами.При этом эксперты отмечают, что из крупных банков с большим объемом платежей физических лиц такая разница в тарифах существует только у Сбербанка.«Если Сбербанк снизит тарифы на межрегиональные переводы, его клиенты однозначно выиграют. Но если у банка одновременно вырастут тарифы на переводы внутри региона, что вполне возможно, объемы переводов резко снизятся, а клиенты начнут мигрировать в другие банки с более лояльными тарифами», — считает председатель правления банка «НЕЙВА» Павел Ефремов.Устранение необоснованных сборов за банковский роуминг по территориальному принципу, по мнению аналитиков, безусловно, увеличит привлекательность банковских переводов, так как сделает транзакционные издержки для клиентов меньше.«Насколько сильно и как быстро будут меняться объемы межрегиональных переводов, сейчас сказать трудно, но, в любом случае, идея выглядит привлекательной. Хотя есть одно опасение, что вместо роуминга банки начнут брать за такие переводы какие-то новые комиссии, стремясь компенсировать выпадающую прибыль от роуминга. В этом плане выигравшие и пострадавшие тут видны «невооруженным глазом» — банки теряют дополнительный источник доходов, клиенты снижают свои издержки», — пояснил в комментарии УрБК аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.Напомним, что накануне, 10 декабря, депутаты Госдумы РФ рассмотрели и приняли в третьем чтении новый закон о запрете взимания комиссии за переводы внутри системы одного банка в разных регионах. Таким образом авторы законопроекта попытались устранить межрегиональную дискриминацию и обеспечить свободу перемещения денежных средств на финансовом рынке России.

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