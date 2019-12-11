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У жителя Екатеринбурга арестовали автомобиль Nissan Teana за неуплату имущественного налога в размере 170 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2019. Сотрудники Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Свердловской области вместе с судебными приставами Верх-Исетского района Екатеринбурга провели совместный рейд по взысканию налоговой задолженности с физического лица. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФНС.



«Мужчина задолжал порядка 170 тыс. руб. по имущественным налогам, с оплатой не торопился, имел во владении премиальный седан Nissan Teana, за который и причиталось оплатить налог. Сотрудниками налоговой установлено место нахождения автомобиля. Транспортное средство арестовано и эвакуировано с данного адреса на стоянку ответственного хранения до момента полного погашения задолженности», — говорится в сообщении.



Кроме того, в отношении данного должника вынесено постановление об ограничении права выезда за пределы РФ.

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