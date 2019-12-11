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«ЭнергосбыТ Плюс» начал процедуру банкротства 180 предприятий и жилищных организаций Свердловской области

Компания «ЭнергосбыТ Плюс» начала процедуру банкротства 180 предприятий и жилищных организаций Свердловской области. Они задолжали за электроэнергию и тепло более 950 млн руб.



Как указывают в компании, предприятия-должники не имеют на счетах имущества и средств, достаточных для погашения задолженности перед поставщиками.



«Что не только является признаком банкротства, но и указывает на бездействие руководства компаний. В рамках действующего законодательства в подобных случаях руководители организации привлекается к субсидиарной ответственности. Менеджмент компаний-банкротов будет отвечать личными денежными средствами и имуществом за долги перед энергетиками», — отметили в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс».



В списках на банкротство — более 100 управляющих компаний Свердловской области. Антирейтинг УК, не оплачивающих счета за тепло, возглавляют группа компаний «Ремстройкомплекс» (Екатеринбург) с долгом 121 млн руб., «Управляющая компания ЖКО — Екатеринбург» — 60,6 млн руб., «УниверкомСевер 3» (Нижняя Тура) — 74 млн руб. и «УК ЭНЕРГЕТИК НТ» (Нижняя Тура) — 25,9 млн руб.



В числе самых крупных УК-должников за электроэнергию — «УК Дирекция единого заказчика Каменского ГО» с долгом 12,3 млн руб. и верхнепышминский Потребительский кооператив товарищество индивидуальных застройщиков коттеджей Исеть — 3,9 млн руб.



Также в перечень потенциальных банкротов вошли «Вертикаль» (Серов) с долгом за электроэнергию 57,5 млн руб., «УЭТК» (Каменск-Уральский) — 19,8 млн руб., МУП «Нива» (Новоуральск) — 11,3 млн руб., МУП «Теплоцентраль» (Заречный) — 8 млн руб., «Первоуральская горно-металлургическая компания» — 4 млн руб. и «Чистая вода» (Полевской) – 2,8 млн руб.

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