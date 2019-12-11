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Более 60% жителей Екатеринбурга не знают о дженериках

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2019. 64% жителей Екатеринбурга не знают, что такое дженерики — лекарства-копии, которые совпадают с оригинальными препаратами по количеству действующего вещества и терапевтическому воздействию на организм. Этот показатель равен среднему по России (64%), показал опрос, проведенный по заказу международной фармацевтической компании STADA.



«Лучше всего информированы о дженериках люди в возрасте 35-44 лет — таких среди всех опрошенных 36%. Они не только знают, что это такое, но и понимают, что принципиальных отличий между дженериками и оригинальными препаратами нет», — говорится в материалах опроса.



Еще 45% екатеринбуржцев признались, что знают о качестве лекарств недостаточно. Еще 40% респондентов отметили, что хотели бы лучше разбираться в этой теме.



Несмотря на невысокую фармграмотность, 82% опрошенных жителей Екатеринбурга периодически назначают себе лекарства самостоятельно. И только каждый̆ шестой никогда этого не делал.



78% опрошенных считают, что в Екатеринбурге можно купить лекарства без рецепта. Респонденты, практикующие самолечение, хотя бы раз в жизни покупали рецептурный препарат без назначения врача. Негативно к такой возможности относятся 34% опрошенных екатеринбуржцев.



«В России большинство затрат на лекарственные препараты оплачиваются из кармана пациента. Так устроен рынок. Поэтому российский пациент, не в пример западному, вынужден разбираться в нюансах, быть более грамотным. Только, к сожалению, часто эта «грамотность» получена на основании изучения непроверенных интернет-источников.



Проблема требует системного подхода и может быть решена через внедрение всеобщей системы лекарственного обеспечения», — заявил заместитель гендиректора STADA в России Иван Глушков.

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