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В Екатеринбурге презентовали фильм «Мертвая река» о загрязнении водоемов на севере Свердловской области

11 декабрь 2019 (11:22)

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2019. В Екатеринбурге 10 декабря 2019 года презентовали документальный фильм режиссера Роберта Карапетяна «Мертвая река», посвященный теме загрязнения водоемов на севере Свердловской области.

Мероприятие состоялось в «Доме кино». В презентации приняли участие около 100 человек.

Авторы фильма считают, что загрязнение рек на севере региона связано с деятельностью предприятий УГМК.

Ранее специалисты заповедника «Денежкин камень» обвинили ОАО «Святогор» (входит в состав УГМК) в сбросе отходов производства в протекающие через природоохранную территорию водные артерии, заявив о загрязнении нескольких уральских рек карьерами Северного медно-цинкового рудника: Шемур, Ново-Шемур и Тарньёр, которыми владеет компания.

Также экологи отмечают, что воды реки Шегультан питают месторождение подземных вод, из которого обеспечивается водоснабжение города Североуральска и поселков.

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