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ММК и МГТУ имени Носова представят результаты совместного проекта по созданию высокотехнологичного производства
11 декабрь 2019 (10:43)
УрБК, Магнитогорск, 11.12.2019. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) примет участие в VI ежегодной национальной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2019», которая сегодня открывается в Москве. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.
В рамках мероприятия комбинат представит результаты реализации комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства, выполняемого с участием ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова».
«Компания и вуз реализуют проект по созданию высокотехнологичного производства «Инновационный процесс производства импортозамещающего ультрахладостойкого наноструктурированного листового проката». Проект реализуется с привлечением государственного финансирования, что стало возможным в связи с победой ПАО «ММК» в открытом конкурсе Минобрнауки РФ по отбору организаций на право получения субсидий для реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства с участием российских высших учебных заведений. Таким образом, на стенде ММК и МГТУ будут представлены результаты проделанной работы по реализации данного проекта», — говорится в сообщении.
VI ежегодная национальная выставка «ВУЗПРОМЭКСПО-2019», организованная Министерством высшего образования и науки, проходит 11-12 декабря в ЦВК «Экспоцентр». Участниками ее являются более 100 промышленных предприятий, более 100 вузов, 40 инжиниринговых центров, которые демонстрируют успешные результаты совместных исследований и научно-технических разработок в рамках федеральных программ, финансируемых Министерством образования и науки РФ. Тема нынешней выставки — «Наука. Образование. Экономика».
В рамках мероприятия комбинат представит результаты реализации комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства, выполняемого с участием ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова».
«Компания и вуз реализуют проект по созданию высокотехнологичного производства «Инновационный процесс производства импортозамещающего ультрахладостойкого наноструктурированного листового проката». Проект реализуется с привлечением государственного финансирования, что стало возможным в связи с победой ПАО «ММК» в открытом конкурсе Минобрнауки РФ по отбору организаций на право получения субсидий для реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства с участием российских высших учебных заведений. Таким образом, на стенде ММК и МГТУ будут представлены результаты проделанной работы по реализации данного проекта», — говорится в сообщении.
VI ежегодная национальная выставка «ВУЗПРОМЭКСПО-2019», организованная Министерством высшего образования и науки, проходит 11-12 декабря в ЦВК «Экспоцентр». Участниками ее являются более 100 промышленных предприятий, более 100 вузов, 40 инжиниринговых центров, которые демонстрируют успешные результаты совместных исследований и научно-технических разработок в рамках федеральных программ, финансируемых Министерством образования и науки РФ. Тема нынешней выставки — «Наука. Образование. Экономика».
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