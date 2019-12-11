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Более трети россиян считают сумму выше 50 тыс. рублей оптимальным размером оплаты труда

УрБК, Москва, 11.12.2019. Более трети (35%) опрошенных россиян уверены, что размер справедливого минимального дохода для работающих граждан должен превышать 50 тыс. руб. К такому выводу пришли эксперты Общественной палаты по итогам исследования «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления».



Как сообщает РИА «Новости», данное исследование проводилось в формате заполнения электронной анкеты на условиях анонимности в период с 19 ноября по 6 декабря 2019 года. Всего в нем приняли участие 674 посетителя сайта Общественной палаты.



По данным опроса, 31% россиян назвали справедливым доход для работающих граждан в размере 40–50 тыс. руб., 20% согласны работать за 30–40 тыс. руб. и лишь 10% — за 21–30 тыс. руб.



При этом подавляющее большинство россиян с разной периодичностью испытывают чувство социальной несправедливости. Как выяснили эксперты, чаще всего граждане сталкиваются с неравенством и несправедливостью из-за разницы в доходах, такой вариант выбрали 60% опрошенных. За доступ к качественным медицинским услугам проголосовали 49%, а 38% россиян отметили территориальное неравенство. Кроме того, неравенство в доступе к культурным благам испытывают 8% респондентов, к благоприятной экологической среде — 11%. На невозможность обеспечить личную безопасность и безопасность своих близких пожаловались 13%.



Кроме того, 90% участников исследования согласились с утверждением, что государство своей политикой должно нивелировать чрезмерную разницу в доходах людей. Больше половины опрошенных россиян не согласны с тем, что разрыв между бедными и богатыми является необходимым условием для процветания страны.



Спорным оказался вопрос о том, справедливо ли, что люди с большим достатком дают своим детям лучшее образование: 26% согласились, 34% выразили сомнения, 40% выступили против.

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