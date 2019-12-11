Новости дня

В Магнитогорске директора компании «Уралстройтехнология» оштрафовали за невыплату зарплаты 11 сотрудникам

11 декабрь 2019 (10:04)

УрБК, Челябинск, 11.12.2019. Мировой судья судебного участка № 6 Орджоникидзевского района Магнитогорска оштрафовал директора ООО «Уралстройтехнология» за невыплату зарплаты своим сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Руководителя предприятия обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации».

«Судом установлено, что осужденный из личной заинтересованности совершил полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат 11 работникам указанного предприятия на общую сумму свыше 448 тыс. руб. В период невыплаты заработной платы директором были оплачены долговые обязательства общества в размере более 7 млн руб. При этом с целью уклонения от погашения задолженности по заработной плате осужденный направлял контрагентам письма с предложением проводить платежи, минуя расчетный счет предприятия», — говорится в сообщении.

Приговором суда директору ООО «Уралстройтехнология» назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: