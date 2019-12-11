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Количество стационарных и передвижных камер на автодорогах Свердловской области планируется увеличить до 363 единиц

11 декабрь 2019 (09:44)

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2019. Количество стационарных и передвижных камер на автодорогах Свердловской области к 2022 году планируется увеличить до 363 единиц. Об этом на внеочередном заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

По его словам, дополнительные видеокамеры появятся в том числе на самых аварийных дорогах — двусторонних участках Серовского тракта и ЕКАД.

В настоящее время на дорогах региона работают более 200 видеокамер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения, в том числе превышение скорости, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

По словам начальника областной Госавтоинспекции Алексея Кислякова, в 2019 году основными причинами смертельных ДТП являются наезд на пешеходов, несоответствие скорости конкретным условиям, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил обгона и выезд на встречную полосу движения.

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