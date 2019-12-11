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Президент РФ назначил нового Уральского транспортного прокурора

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2019. Президент РФ Владимир Путин назначил на должность Уральского транспортного прокурора государственного советника юстиции 3 класса Александра Герасименко. Об этом говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры РФ.



«Александр Владимирович родился в 1963 году в Омске. В 1989 году окончил Томский государственный университет имени В. В. Куйбышева. Службу в органах прокуратуры начал в 1989 году. В разное время работал следователем, старшим следователем прокуратуры Ленинского района Тюмени, заместителем прокурора Калининского района Тюмени, старшим следователем следственной части, прокурором Ленинского административного округа Тюмени, начальником управления прокуратуры Тюменской области, первым заместителем прокурора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, заместителем прокурора Тюменской области. В последнее время Александр Владимирович занимал должность прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в сообщении.



Напомним, что должность Уральского транспортного прокурора оставалась вакантной с июня 2019 года, когда президент РФ освободил от нее Павла Кукушкина. Он занимал эту должность с июня 2007 года.

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