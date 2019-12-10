Новости дня

Из-за аварии без холодной воды остались жилые дома и соцобъекты поселка Сосновый Бор в Артемовском

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. Артемовская городская прокуратура проводит проверку в связи с прекращением подачи холодного водоснабжения жителям поселка Сосновый Бор.



По имеющейся информации, вечером 9 декабря 2019 года из-за поломки погружного насоса на водоподающей скважине без питьевой воды остались 226 частных и 11 многоквартирных домов, а также школа и детский сад поселка Сосновый Бор. Деятельность дошкольного учреждения в настоящее время приостановлена, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Сейчас ресурсоснабжающая организация — МУП Артемовского городского округа «Прогресс» — устраняет коммунальную аварию. Для снабжения населения водой организован подвоз машинами к жилым домам и социальным объектам.



Артемовская городская прокуратура проводит проверку исполнения федерального законодательства в связи с произошедшей коммунальной аварией. Установлено, что муниципалитетом не обеспечено наличие на источнике водоснабжения резервного насоса, а также оборудования, предупреждающего выход из строя техники в результате скачков напряжения.



Главе Артемовского городского округа Андрею Самочернову внесено представление с требованием устранения нарушений федерального законодательства. От него потребовали незамедлительно принять меры по бесперебойному снабжению холодной водой потребителей поселка.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">10 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 18:01</span><br /><strong>Из-за аварии без холодной воды остались жилые дома и соцобъекты поселка Сосновый Бор в Артемовском</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. Артемовская городская прокуратура проводит проверку в связи с прекращением подачи холодного водоснабжения жителям поселка Сосновый Бор. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091961-iz-za-avarii-bez-holodnoy-vody-ostalis-zhilye-doma-i-socobekty-poselka-sosnovyy-bor-v-artemovskom.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: