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Из-за аварии без холодной воды остались жилые дома и соцобъекты поселка Сосновый Бор в Артемовском

10 декабрь 2019 (18:01)

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. Артемовская городская прокуратура проводит проверку в связи с прекращением подачи холодного водоснабжения жителям поселка Сосновый Бор.

По имеющейся информации, вечером 9 декабря 2019 года из-за поломки погружного насоса на водоподающей скважине без питьевой воды остались 226 частных и 11 многоквартирных домов, а также школа и детский сад поселка Сосновый Бор. Деятельность дошкольного учреждения в настоящее время приостановлена, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сейчас ресурсоснабжающая организация — МУП Артемовского городского округа «Прогресс» — устраняет коммунальную аварию. Для снабжения населения водой организован подвоз машинами к жилым домам и социальным объектам.

Артемовская городская прокуратура проводит проверку исполнения федерального законодательства в связи с произошедшей коммунальной аварией. Установлено, что муниципалитетом не обеспечено наличие на источнике водоснабжения резервного насоса, а также оборудования, предупреждающего выход из строя техники в результате скачков напряжения.

Главе Артемовского городского округа Андрею Самочернову внесено представление с требованием устранения нарушений федерального законодательства. От него потребовали незамедлительно принять меры по бесперебойному снабжению холодной водой потребителей поселка.

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