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Объем потребления алкогольной продукции в Свердловской области в I полугодии вырос на 16,7%
10 декабрь 2019 (17:42)
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. Объем потребления алкогольной продукции в Свердловской области в I полугодии 2019 года вырос на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на заседании регионального Заксобрания рассказал министр агропромышленного комплекса Дмитрий Дегтярев.
«В I полугодии 2019 года объем потребления алкогольной продукции (с учетом пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в пересчете на безводный спирт на одного жителя региона составил 3,56 литра, что на 16,7% больше уровня I полугодия 2018 года», — заявил Д. Дегтярев.
По его словам, розничные продажи алкогольной продукции в натуральном выражении в январе-июне текущего года выросли на 1,1% по сравнению с прошлогоднем уровнем.
По объему розничных продаж алкоголя Свердловская область вышла на первое место по УрФО и на четвертое место по всей России, уступая лишь Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.
«В I полугодии 2019 года объем потребления алкогольной продукции (с учетом пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в пересчете на безводный спирт на одного жителя региона составил 3,56 литра, что на 16,7% больше уровня I полугодия 2018 года», — заявил Д. Дегтярев.
По его словам, розничные продажи алкогольной продукции в натуральном выражении в январе-июне текущего года выросли на 1,1% по сравнению с прошлогоднем уровнем.
По объему розничных продаж алкоголя Свердловская область вышла на первое место по УрФО и на четвертое место по всей России, уступая лишь Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.
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