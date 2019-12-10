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Объем потребления алкогольной продукции в Свердловской области в I полугодии вырос на 16,7%

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. Объем потребления алкогольной продукции в Свердловской области в I полугодии 2019 года вырос на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на заседании регионального Заксобрания рассказал министр агропромышленного комплекса Дмитрий Дегтярев.



«В I полугодии 2019 года объем потребления алкогольной продукции (с учетом пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в пересчете на безводный спирт на одного жителя региона составил 3,56 литра, что на 16,7% больше уровня I полугодия 2018 года», — заявил Д. Дегтярев.



По его словам, розничные продажи алкогольной продукции в натуральном выражении в январе-июне текущего года выросли на 1,1% по сравнению с прошлогоднем уровнем.



По объему розничных продаж алкоголя Свердловская область вышла на первое место по УрФО и на четвертое место по всей России, уступая лишь Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.

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