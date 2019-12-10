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Введение ПДН привело к резкому замедлению темпов потребительского кредитования в России

УрБК, Москва, 10.12.2019. По итогам октября 2019 года в российских банках зафиксировано резкое сокращение всех видов кредитования (за исключением ипотеки) как по количеству выданных займов, так и по сумме. Об этом сообщили в бюро кредитных историй (БКИ).



Как уточняет «Коммерсантъ», самое значительное падение темпов и объемов выдачи новых кредитов произошло в сегменте кредитов наличными. При этом новые выдачи кредитных карт стали самыми низкими за последние 9 месяцев, потребительских кредитов — с мая текущего года, автокредитов — с июня 2019 года.



По данным БКИ «Эквифакс», если в сентябре текущего года граждане получили в банках 1,46 млн ссуд более чем на 282 млрд руб., то в октябре — лишь 1,35 млн кредитов на 240 млрд руб. Ранее аналогичные показатели были зафиксированы в мае, когда традиционно наблюдается низкий сезон кредитования.



По мнению участников рынка, резкое замедление темпов потребительского кредитования стало следствием принятых Центробанком России мер по охлаждению рынка розничного кредитования, а также существенной активности кредиторов в сентябре перед введением показателя долговой нагрузки (ПДН).



«Очевидно, что после введения показателя долговой нагрузки банки перестраховываются и стараются кредитовать только тех граждан, чей ПДН не вызывает у них вопросов. Иными словами, у банков временно резко снизился аппетит к риску», — пояснил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.



Однако не исключено, что в декабре объемы кредитования физлиц снова вырастут за счет активных предновогодних трат.

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