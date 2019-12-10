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Три комиссии гордумы единогласно одобрили проект бюджета Екатеринбурга на 2020 год во втором чтении

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. Сегодня три комиссии городской думы Екатеринбурга единогласно одобрили проект бюджета города на 2020 год во втором чтении.



Документ на своем заседании рассмотрели комиссия по безопасности жизнедеятельности, затем его обсудили на совместном заседании комиссий по городскому хозяйству и по экономической политике. Во всех случаях споров и дискуссий проект бюджета не вызвал и был одобрен членами комиссий.



Предполагается, что в 2020 году доходы бюджета составят 47 млрд 406 млн руб., в 2021 году — 48 млрд 53 млн руб., в 2022 году — 45 млрд 439 млн руб.



В свою очередь, расходы в 2020 году составят 49 млрд 282 млн руб., в 2021 году — 48 млрд 999 млн руб., в 2022 году — 46 млрд 116 млн руб.



Второе чтение проекта бюджета Екатеринбурга намечено на заседание гордумы, которое состоится 17 декабря.

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