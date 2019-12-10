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В Челябинске открылся театральный фестиваль Группы ЧТПЗ «Снежность»

УрБК, Челябинск, 10.12.2019. В Челябинске состоялось торжественное открытие XVII благотворительного театрального фестиваля Группы ЧТПЗ «Снежность», сообщает пресс-служба компании.



В церемонии открытия приняли участие министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, акционер Группы ЧТПЗ Александр Федоров и Народный артист России Константин Райкин.



Первой постановкой «Снежности» стал мюзикл «Посмотри, как я летаю», который представили воспитанники Детской школы вокального искусства, созданной по инициативе и при финансовой поддержке акционеров Группы ЧТПЗ.



«Перед Новым годом мы все мечтаем о подарках и волшебстве, поэтому XVII благотворительный фестиваль «Снежность» проходит под девизом «Лучшее время для чудес». Ежегодно «Снежность» открывает двери в мир искусства и сказки для тысяч мальчишек и девчонок. Мы благодарим всех за поддержку фестиваля — пусть он подарит зрителям добрые и позитивные эмоции!», — отметил акционер Группы ЧТПЗ Александр Федоров.



Также в рамках открытия благотворительного фестиваля «Снежность» в Озерске, наряду с детской программой, состоялся концерт «Группа ЧТПЗ приглашает», где выступили известные музыканты Елена Ревич (скрипка), Борис Андриянов (виолончель), Николай Сивчук (баян). Народный артист России Константин Райкин представил моноспектакль «Обычные слова».



«В Челябинске театральный марафон продолжился спектаклями Свердловского академического театра музыкальной комедии и Оренбургского областного драматического театра. Кроме того, юных южноуральцев ждет постановка студентов Высшей школы сценических искусств К. А. Райкина и концерт музыкантов Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. По традиции к маленьким пациентам реабилитационного детского центра Кусы (Челябинская область) приедет Озерский кукольный театр «Золотой петушок» со спектаклем «Заяц, лиса и петух», — сообщили в пресс-службе Группы ЧТПЗ.



Благотворительный театральный фестиваль «Снежность» проходит на Южном Урале с 7 по 15 декабря. В Челябинске, Озерске и Кусе состоится 16 спектаклей.

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