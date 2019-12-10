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Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин допустил снижение инфляции в I квартале 2020 года до 2,5%





«Мы сейчас видим риски того, что инфляция в следующем году будет ниже, чем в нашем базовом сценарии. Мы сейчас идем ниже той траектории, которая у нас заложена в прогнозе. Мы ожидали в 2019 году 3,8%, сейчас ожидаем 3,0-3,1%. Мы уйдем до 2,5% в I квартале, и пока мы видим негативный импульс со стороны кредитования, и инфляции просто неоткуда взяться», —



По словам министра, потребительское кредитование сократит потребительский спрос, а действия по денежно-кредитной политике пока не привели к росту кредитной активности. Поэтому источников для инфляции, по его мнению, нет.



«Пока то, что сейчас есть, — это те тренды, которые оказывают на период очень продолжительной инфляции гораздо ниже целевого уровня ЦБ», — добавил М. Орешкин. УрБК, Москва, 10.12.2019. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин допустил снижение инфляции в I квартале 2020 года до 2,5 %. Об этом руководитель ведомства заявил журналистам.«Мы сейчас видим риски того, что инфляция в следующем году будет ниже, чем в нашем базовом сценарии. Мы сейчас идем ниже той траектории, которая у нас заложена в прогнозе. Мы ожидали в 2019 году 3,8%, сейчас ожидаем 3,0-3,1%. Мы уйдем до 2,5% в I квартале, и пока мы видим негативный импульс со стороны кредитования, и инфляции просто неоткуда взяться», — цитирует М. Орешкина «Интерфакс».По словам министра, потребительское кредитование сократит потребительский спрос, а действия по денежно-кредитной политике пока не привели к росту кредитной активности. Поэтому источников для инфляции, по его мнению, нет.«Пока то, что сейчас есть, — это те тренды, которые оказывают на период очень продолжительной инфляции гораздо ниже целевого уровня ЦБ», — добавил М. Орешкин.

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