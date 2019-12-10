Новости дня
Средняя стоимость молока в Екатеринбурге с августа выросла на 10%
10 декабрь 2019 (16:10)
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. Средняя стоимость молока в Екатеринбурге в ноябре 2019 года выросла на 3% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 52 руб. 40 коп. за литр. Об этом сообщает Свердловскстат.
В октябре 2019 года молоко в уральской столице стоило 50 руб. 81 коп., в сентябре — 48 руб. 43 коп., в августе — 47 руб. 67 коп.
Таким образом, с конца лета молоко в Екатеринбурге подорожало на 9,9%.
В октябре 2019 года молоко в уральской столице стоило 50 руб. 81 коп., в сентябре — 48 руб. 43 коп., в августе — 47 руб. 67 коп.
Таким образом, с конца лета молоко в Екатеринбурге подорожало на 9,9%.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге с начала года цены на молоко снизились более чем на 5 рублей за литр
- В Свердловской области стерилизованное молоко подорожало на 2,3 рубля за литр
- Цены на стерилизованное молоко в Свердловской области за месяц поднялись на 72 копейки
- В Свердловской области средняя цена на стерилизованное молоко в марте выросла на 70 коп.
- В Свердловской области средняя цена на пастеризованное молоко в феврале снизилась на 21 коп.