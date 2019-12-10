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Средняя стоимость молока в Екатеринбурге с августа выросла на 10%

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. Средняя стоимость молока в Екатеринбурге в ноябре 2019 года выросла на 3% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 52 руб. 40 коп. за литр. Об этом сообщает Свердловскстат.



В октябре 2019 года молоко в уральской столице стоило 50 руб. 81 коп., в сентябре — 48 руб. 43 коп., в августе — 47 руб. 67 коп.



Таким образом, с конца лета молоко в Екатеринбурге подорожало на 9,9%.

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