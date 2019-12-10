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Житель Екатеринбурга приговорен к пяти годам лишения свободы за хищение восьми автомобилей стоимостью свыше 21 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. Житель Екатеринбурга Сергей Анисимов 1996 года рождения приговорен к пяти годам лишения свободы за хищение восьми автомобилей общей стоимостью свыше 21 млн руб.



Установлено, что с сентября 2016 года по декабрь 2017 года, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии со своей преступной ролью, он подходил к ранее приисканным сообщниками автомобилям и разбивал стекло окна автомобиля. Затем проникал в салон, где с применением оборудования для хищения автомобилей отключал противоугонную систему, запускал двигатель и скрывался с места преступления, перегоняя угнанное транспортное средство в заранее оговоренное соучастниками место, так называемый отстойник.



Всего за указанный период Сергеем Анисимовым с другими участниками группы похищено восемь автомобилей общей стоимостью более 21 млн рублей, а также совершено покушение на кражу еще 3 автомобилей, у которых не удалось взломать противоугонные системы.



По восьми эпизодам краж подсудимый действовал совместно с неустановленными лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство. По трем эпизодам Сергей Анисимов действовал совместно с другим соучастником Евгением Курочкиным, заключившим досудебное соглашение о сотрудничестве, который приговором Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга осужден за кражу автомобилей.



Мужчина признан виновным по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданам, в особо крупном размере» и части 3 статьи 30, пункта «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданам, в особо крупном размере».



Ленинский райсуд Екатеринбурга назначил Сергею Анисимову наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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