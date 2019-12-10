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Коммунальные службы Екатеринбурга вывели на улицы 210 единиц уборочной техники для уборки снега и наледи

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. Сегодня, 10 декабря 2019 года, на улицах Екатеринбурга задействованы 210 единиц уборочной техники и 161 дорожный рабочий. В результате работ с улиц города на снегоприемные полигоны вывезено почти 3 тыс. т снега.



В настоящее время коммунальные службы семи административных районов Екатеринбурга круглосуточно устраняют наледь на всех пешеходных зонах уральской столицы. Для этого задействованы 22 комбинированные дорожные машины, занимавшиеся подметанием и подсыпкой противогололедным материалом, 35 тракторов, 16 грейдеров, 25 фронтальных погрузчиков и другая техника.



В ночь с 9 на 10 декабря на проезжую часть дорог высыпано 800 кг противогололедного материала и 7,4 т мелкофракционного щебня на тротуары, говорится в сообщении на официальном сайте города.

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