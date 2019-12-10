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ФАС не видит оснований для сильного роста в 2020 году цен на авиабилеты
10 декабрь 2019 (14:39)
УрБК, Москва, 10.12.2019. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила оснований для заметного роста цен на авиабилеты в России в 2020 году, об этом журналистам сообщил заместитель главы ведомства Анатолий Голомолзин.
Как сообщает агентство «Прайм», замглавы ФАС в кулуарах конференции «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство» уточнил, что, скорее всего, «он будет близок к инфляции».
«Тенденция обычная. Никаких других условий, предпосылок не существует. Цены не регулируются, но все предыдущие годы движение такое. Могут в зависимости от спроса цены меняться, но в целом по году близко к инфляции», — подчеркнул Анатолий Голомолзин, отвечая на вопрос о существенном росте цен на авиабилеты в России в новом году.
Ранее в ряде СМИ сообщалось о том, что авиабилеты на I квартал 2020 года в сервисах по бронированию уже подорожали на 3–18% в зависимости от направления.
Как сообщает агентство «Прайм», замглавы ФАС в кулуарах конференции «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство» уточнил, что, скорее всего, «он будет близок к инфляции».
«Тенденция обычная. Никаких других условий, предпосылок не существует. Цены не регулируются, но все предыдущие годы движение такое. Могут в зависимости от спроса цены меняться, но в целом по году близко к инфляции», — подчеркнул Анатолий Голомолзин, отвечая на вопрос о существенном росте цен на авиабилеты в России в новом году.
Ранее в ряде СМИ сообщалось о том, что авиабилеты на I квартал 2020 года в сервисах по бронированию уже подорожали на 3–18% в зависимости от направления.
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