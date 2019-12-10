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ФАС не видит оснований для сильного роста в 2020 году цен на авиабилеты





Как сообщает агентство «Прайм», замглавы ФАС в кулуарах конференции «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство» уточнил, что, скорее всего, «он будет близок к инфляции».



«Тенденция обычная. Никаких других условий, предпосылок не существует. Цены не регулируются, но все предыдущие годы движение такое. Могут в зависимости от спроса цены меняться, но в целом по году близко к инфляции», — подчеркнул Анатолий Голомолзин, отвечая на вопрос о существенном росте цен на авиабилеты в России в новом году.



Ранее в ряде СМИ УрБК, Москва, 10.12.2019. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила оснований для заметного роста цен на авиабилеты в России в 2020 году, об этом журналистам сообщил заместитель главы ведомства Анатолий Голомолзин.Как сообщает агентство «Прайм», замглавы ФАС в кулуарах конференции «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство» уточнил, что, скорее всего, «он будет близок к инфляции».«Тенденция обычная. Никаких других условий, предпосылок не существует. Цены не регулируются, но все предыдущие годы движение такое. Могут в зависимости от спроса цены меняться, но в целом по году близко к инфляции», — подчеркнул Анатолий Голомолзин, отвечая на вопрос о существенном росте цен на авиабилеты в России в новом году.Ранее в ряде СМИ сообщалось о том, что авиабилеты на I квартал 2020 года в сервисах по бронированию уже подорожали на 3–18% в зависимости от направления.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">10 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:39</span><br /><strong>ФАС не видит оснований для сильного роста в 2020 году цен на авиабилеты</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 10.12.2019. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила оснований для заметного роста цен на авиабилеты в России в 2020 году, об этом журналистам сообщил заместитель главы ведомства Анатолий Голомолзин.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091945-fas-ne-vidit-osnovaniy-dlya-silnogo-rosta-v-2020-godu-cen-na-aviabilety.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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