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В Кольцово таможенники задержали у пассажирки рейса Стамбул — Екатеринбург 27 килограммов брендовой одежды

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники задержали у пассажирки рейса Стамбул — Екатеринбург большую сумку с брендовой одеждой.



Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, всего было изъято 27 кг вещей, среди которых было 90 футболок и рубашек известных брендов.



«Сначала предпринимательница рассказала, что везет их на продажу. Но когда ей объяснили, что коммерческую партию необходимо декларировать, попробовала заверить, что все раздарит друзьям», — говорится в сообщении.



«По количеству товара, его характеристикам и со слов пассажирки мы видим, что это товар не для личного пользования, а значит, подлежит обязательному декларированию. По факту недекларирования партии возбуждено дело об административном правонарушении. К тому же возникает вопрос о законности использования товарных знаков. Мы направим запрос правообладателям, которые дадут ответ, законно ли использованы их товарные знаки. Если одежда контрафактная, то женщину ждет еще один административный штраф за незаконное использование товарных знаков», — рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Дмитрий Шишкин.

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