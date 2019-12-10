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В январе 2020 года на трассе Пермь — Екатеринбург будет частично ограничено движение на время ремонта путепровода
10 декабрь 2019 (13:36)
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. В связи с капитальным ремонтом путепровода через федеральную автомобильную дорогу Р-242 Пермь — Екатеринбург (на 331 км) в период с 13 января по 19 января 2020 года, на время демонтажа пролетных строений путепровода, будет ограничено движение для всех видов транспортных средств. Об этом сообщают в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Проезд на период ограничения будет осуществляться по съездам ремонтируемой транспортной развязки на 332 км, при возникновении заторов существует альтернативный проезд через Московский тракт. Для левых поворотов в село Новоалексеевское и Чусоводстрой предусмотрены объезды через транспортные развязки на 337 км и 317 км автомобильной дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург. Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута», — говорится в сообщении ведомства.
Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06 (звонок по России бесплатный).
«Проезд на период ограничения будет осуществляться по съездам ремонтируемой транспортной развязки на 332 км, при возникновении заторов существует альтернативный проезд через Московский тракт. Для левых поворотов в село Новоалексеевское и Чусоводстрой предусмотрены объезды через транспортные развязки на 337 км и 317 км автомобильной дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург. Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута», — говорится в сообщении ведомства.
Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06 (звонок по России бесплатный).
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