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«Уральские авиалинии» вводят дополнительные рейсы в Прагу, Барселону и Дубай в новогодние праздники
10 декабрь 2019 (13:15)
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит новогодние рейсы в Прагу, Барселону и Дубай в дополнение к регулярному расписанию из Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
В Прагу можно будет улететь ежедневно, в Барселону по субботам, а в Дубай — шесть раз в неделю.
«С появлением в расписании дополнительных рейсов пассажиры могут еще удобнее спланировать свою новогоднюю поездку: рейс U6-701 Екатеринбург — Прага — 30 декабря и 6 января; рейс U6-702 Прага — Екатеринбург — 30 декабря и 6 января; рейс U6-857 Екатеринбург — Барселона –– 28 декабря, 4 и 11 января; рейс U6-858 Барселона — Екатеринбург — 28 декабря, 4 и 11 января; рейс U6-801 Екатеринбург — Дубай — 30 декабря, 1, 6 и 8 января; рейс U6-802 Дубай — Екатеринбург — 31 декабря, 2, 7 и 9 января», — говорится в сообщении.
Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.
В Прагу можно будет улететь ежедневно, в Барселону по субботам, а в Дубай — шесть раз в неделю.
«С появлением в расписании дополнительных рейсов пассажиры могут еще удобнее спланировать свою новогоднюю поездку: рейс U6-701 Екатеринбург — Прага — 30 декабря и 6 января; рейс U6-702 Прага — Екатеринбург — 30 декабря и 6 января; рейс U6-857 Екатеринбург — Барселона –– 28 декабря, 4 и 11 января; рейс U6-858 Барселона — Екатеринбург — 28 декабря, 4 и 11 января; рейс U6-801 Екатеринбург — Дубай — 30 декабря, 1, 6 и 8 января; рейс U6-802 Дубай — Екатеринбург — 31 декабря, 2, 7 и 9 января», — говорится в сообщении.
Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.
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