Новости дня

«Уральские авиалинии» вводят дополнительные рейсы в Прагу, Барселону и Дубай в новогодние праздники

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит новогодние рейсы в Прагу, Барселону и Дубай в дополнение к регулярному расписанию из Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



В Прагу можно будет улететь ежедневно, в Барселону по субботам, а в Дубай — шесть раз в неделю.



«С появлением в расписании дополнительных рейсов пассажиры могут еще удобнее спланировать свою новогоднюю поездку: рейс U6-701 Екатеринбург — Прага — 30 декабря и 6 января; рейс U6-702 Прага — Екатеринбург — 30 декабря и 6 января; рейс U6-857 Екатеринбург — Барселона –– 28 декабря, 4 и 11 января; рейс U6-858 Барселона — Екатеринбург — 28 декабря, 4 и 11 января; рейс U6-801 Екатеринбург — Дубай — 30 декабря, 1, 6 и 8 января; рейс U6-802 Дубай — Екатеринбург — 31 декабря, 2, 7 и 9 января», — говорится в сообщении.



Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">10 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:15</span><br /><strong>«Уральские авиалинии» вводят дополнительные рейсы в Прагу, Барселону и Дубай в новогодние праздники</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит новогодние рейсы в Прагу, Барселону и Дубай в дополнение к регулярному расписанию из Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091941-uralskie-avialinii-vvodyat-dopolnitelnye-reysy-v-pragu-barselonu-i-dubay-v-novogodnie-prazdniki.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: