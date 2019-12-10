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В Екатеринбурге на полтора месяца закроют движение транспорта по улице Торфорезов

10 декабрь 2019 (12:53)

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. В Екатеринбурге с 13 декабря 2019 года до 30 января 2020 года закрывают движение транспорта по улице Торфорезов от улицы Венгерских Коммунаров до улицы Татищева.

Как говорится в сообщении на официальном сайте города, перекрытие связано с проведением работ по строительству тепловой сети на улице Торфорезов.

«Строители просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и предлагают для объезда закрытого участка передвигаться по улицам Лоцмановых или Рабочих. Кроме того, водителям следует обращать внимание на новые установленные знаки и указатели, заранее планируя маршрут передвижения», — говорится в сообщении.

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