Новости дня

В Екатеринбурге на полтора месяца закроют движение транспорта по улице Торфорезов

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. В Екатеринбурге с 13 декабря 2019 года до 30 января 2020 года закрывают движение транспорта по улице Торфорезов от улицы Венгерских Коммунаров до улицы Татищева.



Как говорится в сообщении на официальном сайте города, перекрытие связано с проведением работ по строительству тепловой сети на улице Торфорезов.



«Строители просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и предлагают для объезда закрытого участка передвигаться по улицам Лоцмановых или Рабочих. Кроме того, водителям следует обращать внимание на новые установленные знаки и указатели, заранее планируя маршрут передвижения», — говорится в сообщении.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">10 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:53</span><br /><strong>В Екатеринбурге на полтора месяца закроют движение транспорта по улице Торфорезов</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. В Екатеринбурге с 13 декабря 2019 года до 30 января 2020 года закрывают движение транспорта по улице Торфорезов от улицы Венгерских Коммунаров до улицы Татищева. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091940-v-ekaterinburge-na-poltora-mesyaca-zakroyut-dvizhenie-transporta-po-ulice-torforezov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: