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В Екатеринбурге на полтора месяца закроют движение транспорта по улице Торфорезов
10 декабрь 2019 (12:53)
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. В Екатеринбурге с 13 декабря 2019 года до 30 января 2020 года закрывают движение транспорта по улице Торфорезов от улицы Венгерских Коммунаров до улицы Татищева.
Как говорится в сообщении на официальном сайте города, перекрытие связано с проведением работ по строительству тепловой сети на улице Торфорезов.
«Строители просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и предлагают для объезда закрытого участка передвигаться по улицам Лоцмановых или Рабочих. Кроме того, водителям следует обращать внимание на новые установленные знаки и указатели, заранее планируя маршрут передвижения», — говорится в сообщении.
Как говорится в сообщении на официальном сайте города, перекрытие связано с проведением работ по строительству тепловой сети на улице Торфорезов.
«Строители просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и предлагают для объезда закрытого участка передвигаться по улицам Лоцмановых или Рабочих. Кроме того, водителям следует обращать внимание на новые установленные знаки и указатели, заранее планируя маршрут передвижения», — говорится в сообщении.
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