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Экс-судья Арбитражного суда Свердловской области Олег Гаврюшин приговорен к 8 годам строгого режима за попытку получения взятки

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. Бывший судья Арбитражного суда Свердловской области Олег Гаврюшин приговорен к восьми годам строгого режима за попытку получения взятки.



Как сообщила УрБК начальник отдела по работе со СМИ Свердловского областного суда Екатерина Масленникова, Олег Гаврюшин признан виновным в совершении преступления по части 3 статьи 30 УК РФ применительно к части 6 статьи 290 УК РФ. Гаврюшину запретили занимать должности в органах государственной власти и оштрафовали на сумму взятки в размере 14 млн руб.



Будучи судьей Арбитражного суда Свердловской области, Олег Гаврюшин получил в производство дело по иску АО «Проектно-изыскательский институт ГЕО». Истец требовал признать незаконным решение инспекции ФНС России по Ленинскому району о взыскании 326 млн руб. за налоговое правонарушение.



В дальнейшем Олег Гаврюшин решил получить с компании взятку, используя в качестве посредника в переговорах своего сына. Последний был приговорен Кировским райсудом Екатеринбурга к 7,5 года заключения в колонии по части 3 статьи 30 УК РФ к части 4 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество в покушении на получение взятки в особо крупном размере».

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