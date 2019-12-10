Новости дня
Экс-судья Арбитражного суда Свердловской области Олег Гаврюшин приговорен к 8 годам строгого режима за попытку получения взятки
10 декабрь 2019 (12:33)
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. Бывший судья Арбитражного суда Свердловской области Олег Гаврюшин приговорен к восьми годам строгого режима за попытку получения взятки.
Как сообщила УрБК начальник отдела по работе со СМИ Свердловского областного суда Екатерина Масленникова, Олег Гаврюшин признан виновным в совершении преступления по части 3 статьи 30 УК РФ применительно к части 6 статьи 290 УК РФ. Гаврюшину запретили занимать должности в органах государственной власти и оштрафовали на сумму взятки в размере 14 млн руб.
Будучи судьей Арбитражного суда Свердловской области, Олег Гаврюшин получил в производство дело по иску АО «Проектно-изыскательский институт ГЕО». Истец требовал признать незаконным решение инспекции ФНС России по Ленинскому району о взыскании 326 млн руб. за налоговое правонарушение.
В дальнейшем Олег Гаврюшин решил получить с компании взятку, используя в качестве посредника в переговорах своего сына. Последний был приговорен Кировским райсудом Екатеринбурга к 7,5 года заключения в колонии по части 3 статьи 30 УК РФ к части 4 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество в покушении на получение взятки в особо крупном размере».
Как сообщила УрБК начальник отдела по работе со СМИ Свердловского областного суда Екатерина Масленникова, Олег Гаврюшин признан виновным в совершении преступления по части 3 статьи 30 УК РФ применительно к части 6 статьи 290 УК РФ. Гаврюшину запретили занимать должности в органах государственной власти и оштрафовали на сумму взятки в размере 14 млн руб.
Будучи судьей Арбитражного суда Свердловской области, Олег Гаврюшин получил в производство дело по иску АО «Проектно-изыскательский институт ГЕО». Истец требовал признать незаконным решение инспекции ФНС России по Ленинскому району о взыскании 326 млн руб. за налоговое правонарушение.
В дальнейшем Олег Гаврюшин решил получить с компании взятку, используя в качестве посредника в переговорах своего сына. Последний был приговорен Кировским райсудом Екатеринбурга к 7,5 года заключения в колонии по части 3 статьи 30 УК РФ к части 4 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество в покушении на получение взятки в особо крупном размере».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Замглавы УФАС по Свердловской области приговорена к 10 годам лишения свободы
- Бывший директор «Ивдельского лесничества» приговорен к 11 годам лишения свободы за получение взяток
- Экс-начальник управления безопасности ГУФСИН России по Свердловской области приговорен к 7 годам лишения свободы за взятку
- Бывший замдиректора СОГУ «Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» приговорен к 10 годам лишения свободы за взятку
- Бывший глава администрации ГО Верхотурский, уличенный в неоднократном получении взяток, приговорен к 9 годам колонии строгого режима