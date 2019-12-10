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Минприроды РФ предложило губернаторам компенсировать региональным операторам выпадающие доходы за вывоз мусора
10 декабрь 2019 (12:33)
Уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны пользователей достиг в ряде регионов 70%, что грозит прекращением оказания услуги. Это следует из письма главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, направленного губернаторам.
Для исправления ситуации в Минприроды предлагают провести информационную кампанию, которая поможет повысить собираемость платежей, оборудовать контейнерные площадки, ликвидировать задолженность бюджетных учреждений перед региональными операторами.
Еще один вариант: губернаторам предлагается рассмотреть возможную компенсацию региональным операторам выпадающих доходов. В Минприроды «Коммерсанту» подтвердили подлинность письма Дмитрия Кобылкина.
Губернаторам рекомендовано инициировать информационную кампанию, направленную на увеличение собираемости платежей, уделив особое внимание отказу юрлиц платить за вывоз мусора. Нередко компании сваливают мусор в баки у жилых домов.
«Мы в течение года имеем 30% неплатежей с физических лиц и 70% — с юридических. Проблема общенациональная: чехарда в управлении, нормативы некорректные, отсутствие методического обеспечения реформы», — заявила исполнительный директор Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру Светлана Бик.
Отметим, что ряд регионов до сих пор не перешел на новые правила обращения с отходами и рискует не успеть сделать этого с 1 января 2020 года. По словам главы российского кабинета министров Дмитрия Медведева, это касается Камчатки, Краснодарского и Хабаровского краев, Владимирской, Курганской, Саратовской, Ульяновской областей и Еврейской автономной области.
Для исправления ситуации в Минприроды предлагают провести информационную кампанию, которая поможет повысить собираемость платежей, оборудовать контейнерные площадки, ликвидировать задолженность бюджетных учреждений перед региональными операторами.
Еще один вариант: губернаторам предлагается рассмотреть возможную компенсацию региональным операторам выпадающих доходов. В Минприроды «Коммерсанту» подтвердили подлинность письма Дмитрия Кобылкина.
Губернаторам рекомендовано инициировать информационную кампанию, направленную на увеличение собираемости платежей, уделив особое внимание отказу юрлиц платить за вывоз мусора. Нередко компании сваливают мусор в баки у жилых домов.
«Мы в течение года имеем 30% неплатежей с физических лиц и 70% — с юридических. Проблема общенациональная: чехарда в управлении, нормативы некорректные, отсутствие методического обеспечения реформы», — заявила исполнительный директор Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру Светлана Бик.
Отметим, что ряд регионов до сих пор не перешел на новые правила обращения с отходами и рискует не успеть сделать этого с 1 января 2020 года. По словам главы российского кабинета министров Дмитрия Медведева, это касается Камчатки, Краснодарского и Хабаровского краев, Владимирской, Курганской, Саратовской, Ульяновской областей и Еврейской автономной области.
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