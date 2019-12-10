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Минприроды РФ предложило губернаторам компенсировать региональным операторам выпадающие доходы за вывоз мусора





Для исправления ситуации в Минприроды предлагают провести информационную кампанию, которая поможет повысить собираемость платежей, оборудовать контейнерные площадки, ликвидировать задолженность бюджетных учреждений перед региональными операторами.



Еще один вариант: губернаторам предлагается рассмотреть возможную компенсацию региональным операторам выпадающих доходов. В Минприроды «Коммерсанту»



Губернаторам рекомендовано инициировать информационную кампанию, направленную на увеличение собираемости платежей, уделив особое внимание отказу юрлиц платить за вывоз мусора. Нередко компании сваливают мусор в баки у жилых домов.



«Мы в течение года имеем 30% неплатежей с физических лиц и 70% — с юридических. Проблема общенациональная: чехарда в управлении, нормативы некорректные, отсутствие методического обеспечения реформы», — заявила исполнительный директор Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру Светлана Бик.



Отметим, что ряд регионов до сих пор не перешел на новые правила обращения с отходами и рискует не успеть сделать этого с 1 января 2020 года. По словам главы российского кабинета министров Дмитрия Медведева, это касается Камчатки, Краснодарского и Хабаровского краев, Владимирской, Курганской, Саратовской, Ульяновской областей и Еврейской автономной области. УрБК, Москва, 10.12.2019. Уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны пользователей достиг в ряде регионов 70%, что грозит прекращением оказания услуги. Это следует из письма главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, направленного губернаторам.Для исправления ситуации в Минприроды предлагают провести информационную кампанию, которая поможет повысить собираемость платежей, оборудовать контейнерные площадки, ликвидировать задолженность бюджетных учреждений перед региональными операторами.Еще один вариант: губернаторам предлагается рассмотреть возможную компенсацию региональным операторам выпадающих доходов. В Минприроды «Коммерсанту» подтвердили подлинность письма Дмитрия Кобылкина.Губернаторам рекомендовано инициировать информационную кампанию, направленную на увеличение собираемости платежей, уделив особое внимание отказу юрлиц платить за вывоз мусора. Нередко компании сваливают мусор в баки у жилых домов.«Мы в течение года имеем 30% неплатежей с физических лиц и 70% — с юридических. Проблема общенациональная: чехарда в управлении, нормативы некорректные, отсутствие методического обеспечения реформы», — заявила исполнительный директор Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру Светлана Бик.Отметим, что ряд регионов до сих пор не перешел на новые правила обращения с отходами и рискует не успеть сделать этого с 1 января 2020 года. По словам главы российского кабинета министров Дмитрия Медведева, это касается Камчатки, Краснодарского и Хабаровского краев, Владимирской, Курганской, Саратовской, Ульяновской областей и Еврейской автономной области.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">10 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:19</span><br /><strong>Минприроды РФ предложило губернаторам компенсировать региональным операторам выпадающие доходы за вывоз мусора</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 10.12.2019. Уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны пользователей достиг в ряде регионов 70%, что грозит прекращением оказания услуги. Это следует из письма главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, направленного губернаторам.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091934-minprirody-rf-predlozhilo-gubernatoram-kompensirovat-regionalnym-operatoram-vypadayuschie-dohody-za-vyvoz-musora.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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