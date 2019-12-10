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Асбестовское отделение компании «ФОРЭС» улучшает условия труда работников

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. Асбестовское отделение ООО «ФОРЭС» улучшает условия труда и повышает уровень безопасности своих работников, сообщает пресс-служба компании.



С 1 декабря многим сотрудникам предприятия стали выдавать по два респиратора на смену вместо одного.



«Это одно из мероприятий по улучшению условий труда, предпринятых по итогам специальной оценки факторов вредности (СОУТ). Специальную процедуру такой оценки соответствующая комиссия предприятия недавно завершила на рабочих местах шихтовщиков в цехе производства пропантов и цехе сухого помола», — говорится в сообщении.



Как отмечают представители «ФОРЭС», предел использования каждого респиратора остался прежним — до износа. Так установил завод-изготовитель. Однако случалось, например, что респиратор намокал от пота и пользоваться им становилось неприятно. Официально никто не запрещал сходить за вторым. Однако во время работы воспользоваться такой возможностью удавалось не всегда.



«Результаты СОУТ, которая прошла на предприятии в июне-октябре, подтвердили, что такая потребность действительно есть. Государственный эксперт по условиям труда также рекомендовал увеличить число выдаваемых респираторов. Теперь новая норма официально утверждена в том числе для крановщиков цеха производства пропантов», — сообщили в пресс-службе компании «ФОРЭС».



Напомним, что к пожеланиям сотрудников в компании «ФОРЭС» прислушиваются и по поводу спецодежды. Так, в этом году сотрудники Сухоложского подразделения получили возможность испытать новые комплекты, обновленные по их пожеланиям.

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