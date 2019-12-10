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На базе Новоуральского технологического колледжа открылся отраслевой центр компетенций Росатома

10 декабрь 2019 (10:44)

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. На базе Новоуральского технологического колледжа (НТК) состоялось открытие нового отраслевого центра компетенций (ОЦК) ГК «Росатом». Это первый центр госкорпорации, который займется подготовкой специалистов по направлению «Промышленная автоматика», сообщает пресс-служба АО «Уральский электрохимический комбинат».

Целевой аудиторией центра станут работники АО «УЭХК» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в Новоуральске) и других предприятий атомной отрасли, представляющих Росатом и свои дивизионы на международных, национальных и отраслевых профессиональных соревнованиях (WorldSkills Hi-Tech, WorldSkills Competition, EuroSkills, AtomSkills), а также студенты и сторонние заказчики. В планах работы центра — адаптация методик WorldSkills под стандарты предприятий, развитие отраслевых программ повышения компетенций работников отрасли и сторонних предприятий, оценка уровня владения компетенциями работников.

В портфеле Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» это уже третий центр компетенций.

«Нам доверили подготовку по компетенции «Промышленная автоматика», потому что Уральский электрохимический комбинат — это высокотехнологичное предприятие, где используется немало автоматизированных систем, и без специалистов этого профиля работа комбината просто невозможна. B таких специалистах и комбинат, и отрасль будут нуждаться всегда», — подчеркнул на открытии центра генеральный директор УЭХК Александр Белоусов.

В рамках открытия центра также был подписан договор о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности между Новоуральским технологическим колледжем и АО «УЭХК». Документ предусматривает совместную разработку и внедрение профессиональных образовательных программ и стандартов по компетенции «Промышленная автоматика», а также оснащение станочного парка и приборной базы колледжа.

«Мы живем в быстро меняющемся мире, где востребованы специалисты с широким спектром компетенций. Отраслевые центры компетенций созданы именно для того, чтобы повысить качество инженерных кадров в соответствии с потребностью отрасли и времени. И спасибо, что эту идею поддержало руководство УЭХК и колледжа», — отметила менеджер программы по развитию ОЦК АНО «Корпоративная Академия Росатома» Лиана Расулова.

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