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На базе Новоуральского технологического колледжа открылся отраслевой центр компетенций Росатома

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. На базе Новоуральского технологического колледжа (НТК) состоялось открытие нового отраслевого центра компетенций (ОЦК) ГК «Росатом». Это первый центр госкорпорации, который займется подготовкой специалистов по направлению «Промышленная автоматика», сообщает пресс-служба АО «Уральский электрохимический комбинат».



Целевой аудиторией центра станут работники АО «УЭХК» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в Новоуральске) и других предприятий атомной отрасли, представляющих Росатом и свои дивизионы на международных, национальных и отраслевых профессиональных соревнованиях (WorldSkills Hi-Tech, WorldSkills Competition, EuroSkills, AtomSkills), а также студенты и сторонние заказчики. В планах работы центра — адаптация методик WorldSkills под стандарты предприятий, развитие отраслевых программ повышения компетенций работников отрасли и сторонних предприятий, оценка уровня владения компетенциями работников.



В портфеле Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» это уже третий центр компетенций.



«Нам доверили подготовку по компетенции «Промышленная автоматика», потому что Уральский электрохимический комбинат — это высокотехнологичное предприятие, где используется немало автоматизированных систем, и без специалистов этого профиля работа комбината просто невозможна. B таких специалистах и комбинат, и отрасль будут нуждаться всегда», — подчеркнул на открытии центра генеральный директор УЭХК Александр Белоусов.



В рамках открытия центра также был подписан договор о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности между Новоуральским технологическим колледжем и АО «УЭХК». Документ предусматривает совместную разработку и внедрение профессиональных образовательных программ и стандартов по компетенции «Промышленная автоматика», а также оснащение станочного парка и приборной базы колледжа.



«Мы живем в быстро меняющемся мире, где востребованы специалисты с широким спектром компетенций. Отраслевые центры компетенций созданы именно для того, чтобы повысить качество инженерных кадров в соответствии с потребностью отрасли и времени. И спасибо, что эту идею поддержало руководство УЭХК и колледжа», — отметила менеджер программы по развитию ОЦК АНО «Корпоративная Академия Росатома» Лиана Расулова.

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