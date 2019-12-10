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Ликвидация теневого сектора экономики России позволила бы снизить ставку НДФЛ до 11%

УрБК, Москва, 10.12.2019. Ликвидация теневого сектора экономики России позволила бы снизить ставку налога на доходы физлиц (НДФЛ) с 13% до 11%. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства НКР.



Как уточняет РИА «Новости», в настоящее время в теневом секторе РФ задействовано 13 млн человек или 18% от всего трудоспособного населения страны.



«Общее количество неформально занятых, выпадающих из поля зрения налоговой статистики, оценивается в 13 млн человек или 18% рабочей силы в возрасте 15 лет и старше. Количество неработающих в трудоспособном возрасте, согласно данным Росстата, составляет 3,5 млн человек или 4,7% рабочей силы. Однако для бюджетов регионов важна не формальная безработица, а фактическое количество неплательщиков НДФЛ», — отмечают в агентстве НКР.



Отметим, что исследование проводилось на основе сравнительной оценки формальной и неформальной занятости в России и было основано на данных Федеральной налоговой службы (ФНС) о заработной плате, с которой уплачен налог на доходы физических лиц, и данных Росстата о занятости в экономике. По оценке ФНС России, тех, кто платит НДФЛ, сегодня около 58,9 млн человек. Однако Росстат оценивает общее количество занятых в экономике россиян в 72,3 млн человек. Основная причина расхождения, по мнению аналитиков НКР, — теневая занятость.



«Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб.: 0,9 трлн руб. НДФЛ плюс 2 трлн руб. взносов во внебюджетные фонды. Дополнительные налоговые сборы за счет вывода неформально занятых в легальную сферу позволили бы снизить ставку НДФЛ с 13% до 11%, практически не изменив совокупный объем сборов НДФЛ в абсолютном выражении», — считают авторы данного исследования.

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