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Годовая инфляция в Свердловской области в ноябре составила 4,2%

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. Инфляция в Свердловской области в ноябре 2019 года составила 4,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



Продовольственные товары за год подорожали на 3,2%, непродовольственные — на 3,7%, услуги — на 6%. Алкоголь подешевел на 0,3%.



По сравнению с предыдущим месяцем инфляция на Среднем Урале в ноябре составила 0,3%.

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