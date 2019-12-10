Новости дня
Годовая инфляция в Свердловской области в ноябре составила 4,2%
10 декабрь 2019 (10:05)
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. Инфляция в Свердловской области в ноябре 2019 года составила 4,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.
Продовольственные товары за год подорожали на 3,2%, непродовольственные — на 3,7%, услуги — на 6%. Алкоголь подешевел на 0,3%.
По сравнению с предыдущим месяцем инфляция на Среднем Урале в ноябре составила 0,3%.
Продовольственные товары за год подорожали на 3,2%, непродовольственные — на 3,7%, услуги — на 6%. Алкоголь подешевел на 0,3%.
По сравнению с предыдущим месяцем инфляция на Среднем Урале в ноябре составила 0,3%.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Годовая инфляция в Свердловской области в сентябре составила 4,8%
- Годовая инфляция в Свердловской области в сентябре составила 4,8%
- Годовая инфляция в Свердловской области в мае составила 2,1%
- Годовая инфляция в Свердловской области в ноябре составила 2,3%
- Годовая инфляция в Свердловской области в ноябре составила 2,3%